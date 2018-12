Amat deja la presidencia en Diputación con un cerrado aplauso de la Corporación

El Pleno de la Diputación de Almería ha hecho efectiva la renuncia de Gabriel Amat a su cargo de presidente y diputado provincial con una emotiva y aplaudida despedida por parte de la Corporación Provincial. Tras siete años y medio de gestión al frente de la Institución Provincial, Amat ha dejado su cargo por “motivos personales” para centrarse en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

Gabriel Amat se ha despedido tras la aprobación del presupuesto más alto de la historia de la Diputación y ha mostrado su gratitud por el tiempo que ha tenido el “honor” de dirigir la Institución: “Quiero agradecer a los alcaldes, alcaldesas y todos los concejales, así como a la provincia entera de Almería la confianza que han puesto en mi y pedir disculpas si en algún momento he podido fallar en algo a alguien”.

Asimismo, ha asegurado que su gestión se ha basado en alcanzar un objetivo: “Lograr que esta provincia esté mejor hoy que hace siete años y medio y que la Diputación también esté mejor. Los números están ahí. Cualquier ciudadano de Almería puede entrar en la aplicación ‘La Diputación invierte en tu municipio’ y ver todo lo que esta institución hace y los servicios que ofrece”.

El ahora expresidente ha agradecido el apoyo de sus “compañeros” y de los profesionales que ha conocido en esta etapa: “Me voy con los deberes hechos pero esto hubiera sido imposible sin los dos equipos de Gobierno que me han acompañado. Cuando las cosas se hacen en equipo funcionan y se logran grandes resultados. Me llevo satisfacción de haber sido presidente siete años y medio porque me he encontrado a grandes profesionales y quiero darles las gracias por la colaboración que han tenido con nosotros”

Amat ha asegurado que ha llevado a cabo una “gestión equilibrada” y ha invitado a los diputados de la Corporación a trabajar “con el único objetivo de que la provincia siga creciendo”.

El portavoz del equipo de Gobierno ha agradecido en nombre de todos sus miembros y del personal de confianza el “privilegio” que les ha brindado de trabajar junto a él: “Todos te admiramos tu honestidad, honradez, sacrificio, trabajo, forma de ser, y por trato por igual a todos. Nos has hecho ver el camino para intentar gobernar una provincia y que la misma mejore. Te admiramos también por tu familia, sino tuvieras esa familia estoy completamente convencido de que no hubiéramos trabajado tan agusto. Les agradecemos y pedimos excusas por los ratos que has faltado por guiarnos en la Diputación y por haber tenido que soportar que hayas sido perseguido e injuriado injustamente. Nunca tendremos palabras de agradecimiento por haber sacrificado los mejores años de tu vida para dárselos a esta provincia”, ha resaltado.

Los portavoces de la oposición se han sumado a esta despedida expresando sus mejores deseos en lo personal al que ha sido presidente de la Diputación desde el año 2011 y que ahora se va a dedicar de forma exclusiva a trabajar por el Ayuntamiento de Roquetas.

Luz verde a los presupuestos más altos de la historia

Durante la sesión plenaria de esta mañana, la última del año 2018, la Corporación ha dado luz verde al Presupuesto más alto de la historia de Diputación con el voto en contra de la oposición (PSOE, IU y C’s). Los presupuestos para 2019, con más de 230 millones de euros, crecen en 26,7 millones respecto a 2018 y van a permitir cumplir el objetivo del equipo de Gobierno de potenciar las inversiones, el empleo y el bienestar social en toda la provincia de Almería.

El presupuesto consolidado de Diputación, que incluye los organismos autónomos, asciende a 230.601.200 euros según el siguiente desglose:

Diputación: 230.300.000 €

UNED: 1.065.000 €

Instituto Almeriense de Tutela: 336.000 €

El diputado de Hacienda, Manuel Alías, ha lamentado las críticas del PSOE al presupuesto y las ha achacado sólo a tres motivos: “O se tratan de una inocentada, al hacerse durante el día 28 de diciembre, a la histeria colectiva que sufre este partido a nivel regional o a su profundo desconocimiento”. Asimismo, ha revelado las cifras de las cuentas 2019 que demuestran “que esta casa es solvente y tiene una economía sólida gracias a Gabriel Amat u su gestión”.

Por su parte, el portavoz del equipo de Gobierno se ha mostrado satisfecho por traer un “presupuesto realista y ejecutable” y ha subrayado su “tristeza” por la “salida de tono y falta de elegancia del PSOE” a la hora de valorar unos “presupuestos históricos” para la Diputación Provincial por su carácter social, inversor y plural.

Asimismo, ha lamentado que la oposición en bloque (PSOE, IU y C’s) hayan votado en bloque a un presupuesto que recoge inversiones muy importantes para la provincia como el puente sobre la Rambla del Cañuelo en Roquetas de Mar, la creación de instalaciones deportivas en la Base de la Legión para todos los almerienses e inversiones que van a llegar y mejorar los 103 municipios.

En este sentido, ha lamentado la doble vara de medir del PSOE y la inquina que tienen con el municipio de Roquetas de Mar: “El Partido Socialista no quiere que la Diputación invierta un sólo euro en Roquetas por intereses políticos, nosotros queremos que se invierta en Roquetas, en Lubrín o en cualquiera de los 103 municipios si se da respuesta a una necesidad. Diputación no le está regalando nada a Roquetas de Mar está cumpliendo con su deber de arreglar una carretera de titularidad provincial”.

Del mismo modo, Javier A. García ha lamentado que el PSOE no valore el Festival Internacional de Cine de Almería y el impulso que le ha dado el equipo de Gobierno de la Diputación: “Somos conscientes de que el cine crea empleo y riqueza y vamos a seguir potenciando FICAL. Que ustedes califiquen de traca un Festival con una repercusión que más de 2,5 millones de euros y que durante una semana llena los hoteles de la ciudad, cuando sus compañeros de partido lo externalizaron y se gastaron 900.000 euros con un impacto mínimo para la provincia”

Aprobada la planificación de Asistencias Económicas

Por otro lado, el Pleno ha aprobado una Planificación de Asistencia Económica de la Diputación destinada a los ayuntamientos de la provincia de Almería. Por primera vez en la historia de la Diputación, como fase previa a la concesión de subvenciones y al presupuesto se ha hecho una consulta a los municipios de la provincia para conocer sus intereses y prioridades.

Esta iniciativa supone una serie de ventajas para los ayuntamientos que quieran acogerse al Plan de Asistencia Económica, puesto que la tramitación de todas las áreas ha hecho que se unifiquen acuerdos de inicio de procedimiento, plazos, así como acuerdos de concesión; al tiempo que se ha dado facilidad a los ayuntamientos en el acceso y tramitación de las ayudas.

En concreto, se ha aprobado asistencias por valor de 3.625.000 € entre transferencias de fondos, ejecuciones directas y/o adquisiciones por parte de la Diputación. Esta medida pone de manifiesto la pluralidad de una institución que por primera vez en su historia da este paso para prever las subvenciones y reducir las subvenciones directas de la Diputación.