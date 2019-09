El alcalde de Antas "defiende los intereses de los regantes" ante la empresa Gestimur

El alcalde de Antas, el socialista Pedro Ridao Zamora, ha tenido que declarar este martes en los juzgados de Vera por la querella interpuesta por la empresa Gestimur contra seis de los miembros de la Junta Rectora de la SAT 2503, que aúna a 645 regantes de Antas.

La empresa, perteneciente al Grupo Torralba, solicita a la Comunidad de Regantes de Antas 1,3 millones de euros por unos trabajos realizados en una finca propiedad de ésta, en la Ballabona. Se trata de un terreno de 90 hectáreas que llevaba más de 20 años sin utilizarse, según informan desde la SAT. Por ello, se buscó arrendarla y Gestimur hizo una oferta, en marzo de 2018. No obstante, siempre según los regantes, una vez que el proyecto fue aprobado por la Asamblea General, la empresa murciana intentó modificar las condiciones (pasar de 30 años de arrendamiento a 30 prorrogables a otros 30, entre otras cuestiones).

"Nunca se firmó el contrato de arrendamiento, porque las nuevas condiciones que ofrecían no eran las aprobadas, pero Ginés Pérez, que entonces era concejal de Obras del Ayuntamiento de Antas y miembro de la Junta Rectora, les dio permiso para entrar a la finca y hacer unos trabajos previos", ha explicado el regidor antense a Diario de Almería.

Por ello, le han explicado a la jueza que cuando los regantes tuvieron conocimiento de ello, un mes después, enviaron a la Policía Local para que paralizasen los trabajos. "Cuando entramos al Ayuntamiento, una de las primeras cosas que hicimos fue mirar si había licencia de obras, y no existía, por lo que se pararon definitivamente los trabajos", explica Pedro Ridao.

Asimismo, asegura que se ha realizado un peritaje de las obras que Gestimur llevó a cabo en la finca y que su coste es de "unos 400.000 euros".

El actual alcalde de Antas ya no forma parte de la SAT 2503, pues en enero renunció al cargo de tesorero que ocupaba. "Lo hice porque supe que iba a ser el candidato del PSOE a la Alcaldía y no quería mezclar la política con la Comunidad de Regantes", manifiesta.

No obstante, el alcalde asegura que "no estuve presente en ninguna reunión de la SAT con Torralba, porque se hacían por las mañanas y yo trabajaba". Aún así, "esta querella es por defender a los 645 socios de Antas y si es por defender los derechos de mis vecinos, que me pongan todas querellas que quieran".

Ridao Zamora y el resto de declarantes han salido muy satisfechos tras su declaración ante la jueza y confían en que la causa penal sea archivada.