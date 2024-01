Antonio Martínez Pascual: "“Este año faltan balcones para tirar los roscos y roscas”

En 17 municipios de las Diócesis de Almería se celebran fiestas en honor del Santo Mártir Sebastián, modelo de apóstol seglar. Pero sólo las de Olula del Río se festejan bajo el sello de ser de interés turístico nacional. Este reconocimiento es un motivo de responsabilidad y de orgullo, y representa una opción inmejorable para la legión de visitantes que se acerca hasta la capital cultural del Almanzora para calarse de tradición y alegría. Antonio Martínez Pascual, el primer edil desde 2011 y ‘cebollero’ de pura cepa nacido en la calle Santiago 50 lo reconoce en entrevista con Diario de Almería.

– ¿A qué se debe el título de interés turístico nacional de Andalucía de estos festejos?

– Los ‘cebolleros’ quieren esta fiesta que gozan, y el arraigo histórico es muy importante. El Ayuntamiento tramitó la petición y consiguió este reconocimiento en 1998. También desde 2015 contamos con una autorización administrativa de la Subdelegación del Gobierno para la utilización de artefactos pirotécnicos.–

¿Cuáles son los criterios querigen y han de cumplirse para obtener esta categoría?

–Es necesario tener arraigo histórico y popular como es nuestro caso. La fiesta, además, tiene que renovar y dignificar esa historia. Cumplimos 456 años del patronazgo de San Sebastián y 358 años de San Ildefonso. Somos una de las 10 fiestas más antiguas de la provincia. El origen de estos festejos se remonta a la Reconquista de los Reyes Católicos, con personas que llegaron desde el Levante español y repoblaron nuestras tierras y nos trajeron la afición por las carretillas y el uso de la pólvora. La tradición del otro elemento de nuestras fiestas, el pan, hunde sus raíces en una época de necesidades y estrecheces cuando los que tenían una vida más desahogada ayudaban en su sustento a aquellos otros que tenían poco o nada para comer.

– ¿Y como se presentan?

– Con mucha fuerza e ilusión para afrontar el año. Pero al coincidir la festividad en sábado hay una mayor predisposición a comprar roscos y carretillas y este año parece ser que se puede batir el récord. Además, el tiempo va a mejorar. De todas formas, los patronos han salido a las calles diluviando y tiene que hacer muy malo para que no salgan. Solo ha ocurrido en un par de ocasiones,.

– ¿En 2020, San Sebastián, primero, y San Ildefonso, después, procesionaron en la misma mañana con un margen de dos horas, por primera vez, por la lluvia y las heladas. ¿Juntas o por separado?

– Las

prefieren por separado y disfrutan de las dos.

Se trata de unas fiestas singulares y especiales, de las que se sienten muy orgullosos, y donde vienen vecinos de toda la comarca y aquellos que se fueron por temas laborales y vuelven estos días, a quienes nos dieron la vida y a quienes se han ido como Francisco Cortés Cortés ‘ El Cortés’ que salía casi sin ropa a las carretillas, en pantalón corto, y que ha sido pregonero a título póstumo con la lectura del pregón por parte de unos de sus tres hijos en un acto muy emotivo,

– En Cantoria también hay carretillas y en otros pueblos tiran roscos.

– En Cantoria hay carretillas pero sólo un día. Aquí hay dos. Hay a quien les gusta más los roscos que las carretillas y al revés. Cada cual lo vive de una forma diferente. Este año se dice que faltan balcones para tirar roscos y roscas, algunas sin gluten que encarga el Ayuntamiento a una panadería. El pueblo huele a pan y pólvora estos días y mantener las tradiciones es labor de todos. El Ayuntamiento, la Peña, alma máter de las fiestas, Don Federico, nuestro sacerdote desde hace cuatro meses, trabajan para que todo salga lo mejor posible y evitar problemas y se vivan de una forma correcta y organizada.

– ¿Y económicamente, cuanto le cuestan al Ayuntamiento?– El presupuesto de estos festejos esta entre 50,000 y 60,000 euros, Las cosas han subido de precio y también los roscos y carretillas que han de ser homologadas y solo hay dos o tres calibres. Pero hay un gasto que es mucho menor que en las de septiembre. Pero con poco se puede hacer mucho gracias a un tejido social fuerte como el de Olula, donde la gente participa mucho, y hay taller de amasado, concursos de fotografía, de redacción con 140 participantes y de ristras. Las fiestas son una inversión y no un gasto y tienen que ser más tradición. Para que no se desvirtúe nuestra tradición de roscos y carretillas no hemos organizado un gran concierto que lo dejamos para Los 90’ Olula Fest el pasado 30 de diciembre y repetiremos en Navidad.