Antonio M. Pascual es el favorito para repetir como presidente del Consorcio

El Consorcio de Basuras Almanzora-Levante-Los Vélez elige presidente y Junta General esta miércoles, a las 10:00 horas, en su sede de Albox. Y hasta ahí es lo único seguro que se sabe sobre esta reunión extraordinaria. Todo lo demás es incertidumbre, rumorología, conjeturas o filtraciones, pero nada oficial. El secretismo en las negociaciones ha sido absoluto por todas las partes.

El martes por la tarde continuaban las reuniones para intentar configurar el complejo puzle de un consorcio del que forman parte 45 municipios y la Diputación Provincial, con hasta siete partidos políticos representados, y en el que el que los votos se reparten en función de los habitantes de cada localidad.

El candidato que se postula como favorito para presidir el consorcio es el popular Antonio Martínez Pascual, alcalde de Olula del Río y que repetiría en el cargo. No obstante, el PSOE, junto con Ciudadanos de Huércal-Overa, intenta sumar los votos a favor (o incluso abstenciones) necesarias para que la Presidencia recaiga en José López, concejal huercalense de Cs.

Según ha podido saber Diario de Almería, el apoyo de Albox (que tiene 117 votos de los 1.496 totales) estaría condicionado al pago de una tasa al Ayuntamiento albojense por albergar en su municipio las instalaciones en las que, según su alcalde Francisco Torrecillas, hay “una montaña de 1,2 toneladas de basura” con las consecuencias medioambientales que acarrea: “muchas noches no se puede ni abrir la ventana del olor”, asegura.

El apoyo de Albox puede decantar la balanza hacia un candidato u otro. De hecho, Torrecillas ayer no descartaba postularse como presidente. “Ahora mismo esta todo en el aire, hasta última hora de la noche o incluso mañana (por hoy) no se sabrá nada”, reconocía a Diario de Almería.

Cabe recordar que el alcalde albojense actualmente es vicepresidente del Consorcio en funciones, con Antonio M. Pascual a la cabeza. No obstante, el regidor albojense asegura que “eso no quiere decir que ya tenga mi apoyo”. No obstante, sí que reconoce que “desde que me hicieron vicepresidente he tratado de convencer al PP de nuestras reivindicaciones y parece que el mensaje ha ido calando, tanto en ellos como en el PSOE”. Además, el alcalde considera que su labor ha servido para que “se restablezcan las buenas relaciones del Consorcio con Albox; ahora se ha logrado la cordialidad”.

Huércal-Overa es otro de los municipios clave en la votación de esta mañana. Cuenta con 188 votos (es el municipio con más representación) y, aunque el Ayuntamiento está gobernado por el pacto PSOE-Cs, el representante en el Consorcio es el edil naranja José López. De hecho, según las fuentes consultadas el PSOE habría rechazado presentar un posible presidente y apoyaría su candidatura.

Las quinielas

Así pues, los votos del Partido Popular y la Diputación provincial (15 votos), en principio, serían para Antonio M. Pascual. También contarían con el apoyo de los 44 votos de Ciudadanos (Los Gallardos, Lúcar, Tíjola y Albanchez), además de los municipios donde ambos partidos gobiernan en coalición (102 votos). Los 11 votos de Partaloa (ADEPART) y los 19 de Vélez Blanco (Cs-CCVB) podrían sumar también para el candidato popular. En total, 711 votos. Insuficientes para lograr los 749 de la mayoría absoluta.

Por su parte, los votos del PSOE (446) y Huércal-Overa (188) serían para José López, a los que se sumarían los 34 de Turre (PSOE-IU), para hacer un total de 668.

Por tanto, si estas hipótesis basadas en los comentarios que se deslizan desde fuentes de los diferentes partidos fueran ciertas, todo quedaría en manos de lo que decida el alcalde de Albox. Su apoyo o abstención podría decidir el nuevo presidente.

No obstante, los municipios donde gobierna Ciudadanos podrían votar por libre cada uno a su candidato favorito, pues, según ha podido saber este medio de fuentes directas, “nadie del partido nos ha dicho a quien debemos de votar”.

Cabe recordar que enero de 2017 ya se vivió una situación similar cuando, de forma inesperada, el concejal de Cuevas Indalecio Modesto (Cs) se abstuvo en el último momento facilitando la victoria del PP, a pesar de haber llegado a un acuerdo su partido con el PSOE.

Lo que queda claro es que todos quieren gobernar el Consorcio y que hasta el último instante todo es posible. Las posibilidades son múltiples y las llamadas no cesarán hasta que llegue la hora. Este miércoles a las 10:00 de todo se decide. Si quieren, pueden hacer sus quinielas.