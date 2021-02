Aparece un tiburón vivo herido por un pez espada en la playa de Carboneras

Mari Carmen paseaba este martes por la playa de Carboneras cuando se encontró con algo insólito. Un tiburón varado en la orilla luchaba por sobrevivir. Entonces hizo lo más apropiado en estos casos: llamó a Emergencia 112. Se trataba de un tiburón tintorera de 2,71 metros de envergadura.

El servicio de emergencias de la Junta de Andalucía dio aviso a Equinac, encargada del varamiento de cetáceos y tortugas en la provincia de Almería. No obstante, como la propia asociación explica, los tiburones no son cetáceos por lo que no tienen pulmones y no pueden respirar fuera del agua. Por ello lo primordial era reintroducirlo al agua.

Según explica Equinac, inicialmente Mari Carmen y otros dos jóvenes que estaban por la zona introdujeron al tiburón en el agua siguiendo sus indicaciones. Vencieron el miedo que se tiene a estos animales para ayudarlo. Pero el animal volvía a varar en la playa.

Se activó a la red de varamientos de Equinac, por lo que integrantes de la entidad, entre ellos Tony, instructor de buceo del centro de Buceo Mojácar y especializado en nadar con estos animales, acudieron al lugar.

Herido por un pez espada

Cuando inspeccionaron al tiburón se dieron cuenta de que el animal presentaba el trozo de la espada de un pez espada clavado en un ojo, y se encontraba en muy mal estado. Bajo el asesoramiento del Aquarium Costa de Almería, ya que en Equinac atiende cetáceos y tortugas marinas pero no tiburones, procedieron a intentar una oxigenación del animal en el agua.

El tiburón precisa estar en constante movimiento para que el agua, al filtrarse por sus hendiduras branquiales, les proporcione el oxígeno necesario para respirar. Pero, finalmente, el animal estaba en sus últimos momentos y finalmente acabó muriendo.

Apoyados en todo el operativo por la Guardia Civil de Almería, la Policía Local de Carboneras y los servicios de limpieza municipales, se realizó una necropsia del tiburón en la misma playa. Las muestras se enviarán a la Associación Lamna dedicada a la protección, estudio y defensa de los tiburones para realizar las pruebas oportunas para documentar este tipo de interacción entre peces espada y tiburones.

"Los tiburones no son asesinos indiscriminados"

Según destaca Equinac, esta experiencia le sirvió a Mari Carmen para cambiar su sentimiento hacia los tiburones. "Ya sin miedo, es sabedora de que un tiburón es una criatura más asustada ante nosotros que a la inversa, y que estos animales necesitan que todos entendamos que no son, para nada, asesinos indiscriminados, sino que son animales muy necesarios en el mar y que juegan un papel crucial en la salud de los océanos", señalan.