Ayudas a 43 asociaciones sin ánimo de lucro para blindar a la sociedad almeriense

La Diputación de Almería ha celebrado esta mañana un importante acto en el que se han hecho efectivas las ayudas a 43 asociaciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos de innovación y bienestar social en los municipios de hasta 20.000 habitantes de la provincia.

El presidente, Javier A. García, la vicepresidenta, Ángeles Martínez y el portavoz del equipo de Gobierno, Fernando Giménez, han entregado las resoluciones de esta nueva convocatoria de subvenciones que ponen de manifiesto la apuesta de la Diputación por “la igualdad de oportunidades, el tercer sector y la innovación social”.

Estas ayudas van a financiar actuaciones que contribuyan a fomentar el logro del bienestar social e integración de personas, familias, colectivos vulnerables y que se orienten a la participación, innovación y emprendimiento social. En total, se han entregado 130.000 euros que se enmarcan dentro del Presupuesto de la Triple Protección (Sanitaria, Económica y Social).

El presidente ha puesto en valor el trabajo de las asociaciones y colectivos que contribuyen a que Almería sea tierra emprendedora, trabajadora y sobretodo, innovadora: “Gracias a vosotros hemos logrado que un concepto desconocido por muchos: la innovación social, sea toda una realidad en Almería. Todos estos proyectos son innovaciones sociales porque son “nuevas soluciones” que mejoran de forma eficaz la calidad de vida de los almerienses”, ha explicado.

En este sentido, ha resaltado que esta línea de ayudas pretende fomentar la innovación social y facilitar la actividad de las asociaciones con proyectos que atienden a municipios de menos de 20.000 habitantes que cumplen con las siguientes líneas estratégicas: prevención y tratamiento; promoción de la autonomía personal y familiar; atención de la dependencia; atención a situaciones de especial vulnerabilidad; y participación e innovación social.

“Cuando diseñamos el presupuesto para 2021 nos pusimos como meta que fuera el más social de la historia de la Diputación. Y así ha sido con el objetivo de que ningún almeriense se quede atrás y que, entre todos, recuperemos la provincia. Y para cumplir este reto contamos con todos y cada uno de vosotros como nuestros principales aliados”, ha explicado al tiempo que ha asegurado que “sois el principal eslabón de la cadena del Bienestar Social de la Provincia”.

Además, el presidente ha recordado que esta inversión es la mejor que puede llevar a cabo la Diputación: “Llegáis done las administraciones no llegan y aportáis soluciones innovadoras que mejoran la calidad de vida de los almerienses. Desde la Diputación vamos a seguir ampliando líneas de colaboración con vosotros porque sois fundamentales. Sin vuestro trabajo Almería no sería la gran tierra de oportunidades que es hoy día.

La cuantía de las ayudas varía entre los 1.300 y 5.000 € para la financiación de proyectos tan diversos como ludotecas, formación en tecnologías, escuelas de verano, Capacitación profesional, acciones de inclusión y escuela TICS para personas con TEA, entre otros.

Esta convocatoria se suma a otras líneas de subvenciones que se dirigen a las asociaciones sin ánimo de lucro de la provincia. En total, se está poniendo a disposición de las entidades más de medio millón de euros para hacer realidad 213 proyectos sociales.

Se trata de las subvenciones del Consejo Provincial de Familia con un importe de 100.000 euros, las ayudas del Área de Presidencia, que ascienden a 237.000 euros, y el Consejo Provincial de la Mujer que entregará 93.000 euros para la digitalización y proyectos de igualdad.