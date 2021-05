El Ayuntamiento de Gádor rinde homenaje a los trabajadores municipales.

El Ayuntamiento de la Villa de Gádor realizaba en la tarde de ayer un emocionante acto de reconocimiento y agradecimiento público a los trabajadores municipales con motivo de la celebración del Día Internacional del Trabajador. De manera muy especial, desde el consistorio se ha querido poner en valor el esfuerzo realizado por estos empleados durante el último año, desde que se declaró la pandemia.

La capacidad de adaptación mostrada ha permitido, en este sentido, seguir ofreciendo los mismos servicios a los ciudadanos desde Gádor desde la profesionalidad y la calidad humana que han mostrado en cada jornada de trabajo.

La alcaldesa de Gádor, Lourdes Ramos, ha tomado la palabra para agradecer esta labor y ha reconocido que “desde el 14 de marzo de 2020 todos tenemos una incertidumbre de no saber a lo que nos enfrentábamos cuando comenzó el Estado de Alarma, Para mí fueron días muy duros, lo que jamás hubiese imaginado vivir, cada día nos enfrentábamos al enemigo invisible, nuestro gran apoyo habéis sido todos vosotros”.

Del mismo modo, la alcaldesa ha destacado que “no he recibido un no por respuesta en ningún momento, no he recibido ninguna mala cara ante el miedo que podíamos tener y tenemos, no he recibido la soledad como respuesta, todos, en cada una de vuestras responsabilidades, estáis cumpliendo vuestro desempeño laboral”.

Por último, Lourdes Ramos ha dejado claro que “mi compromiso no es sólo de equiparos y que no os falten suministros, mi compromiso es que os sintáis valorados por lo que hacéis. Por ello, me comprometo a la revisión de cada puesto de trabajo para mejorar vuestra situación laboral”.

Los trabajadores municipales homenajeados han sido: Dolores García Molina, María Dolores García Martín, Dolores Siles Moya, Ramonina Polo Ruiz, Cecilio Luis García García, Francisco Nicasio López Azor, Juan Navarro Amate, Juan Francisco Rodríguez Collado, José Díaz Pérez, José Luis Higueras Talavera, Joaquín Berenguel Herrada, Juan Francisco Díaz Rodríguez, Valeriano Cortés Rodríguez, Antonio Guirado Rodríguez, Antonio Jesús Sánchez Díaz, Juan Francisco Almansa Molina, Gabriel Martínez García, María Gracia Amador Santiago, Monserrat Sánchez Cantos, María Camacho Gómiz, María Rosario Camacho Cruz, Noelia Herrada Chacón, Luisa Navarro Berenguel, Ángel Jesús García González, Francisco Almansa García, Pedro José Viciana Trujillo, Álvaro Amador Santiago y Raúl Trujillo Márquez.