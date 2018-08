El Ayuntamiento de Roquetas denuncia que la deuda de la Junta con la constructora mantiene cerrado el ramal a El Solanillo

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar se suma a la indignación de los roqueteros, y especialmente de los vecinos de El Solanillo, al ver que, nueve meses después de la inauguración de la variante de Roquetas, la deuda de la Junta con la empresa constructora mantiene cerrado al tráfico el acceso desde esta carretera a El Solanillo, una situación que califican de "absolutamente lamentable" y que exigen que "se resuelva de una vez".

Este acceso se finalizó a la vez que la variante pero, desde el día de inauguración de la misma, en noviembre de 2017, se encuentra cerrado con pivotes que evitan la entrada de los vehículos, obligando a quienes se dirijan a El Solanillo a circular por caminos rurales para poder acceder a este núcleo roquetero.

"La situación es absolutamente lamentable y no tiene excusa. El municipio de Roquetas de Mar hizo un importantísimo esfuerzo al invertir más de 20 millones para disponer los terrenos de la variante y que ésta se pudiera construir en una colaboración entre administraciones que ha sido fundamental. Pero casi un año después, comprobamos que la Junta de Andalucía no ha cumplido su parte. Si la inversión no se ha pagado por completo, ¿dónde está el dinero?", se pregunta el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat.

Más aún, la "irresponsabilidad" de la Consejería se agrava por la actuación realizada precisamente en la rotonda donde desemboca la variante y desde la que parte este ramal de acceso a El Solanillo. Y es que hace unos meses, la Junta de Andalucía decidió gastar cerca de 30.000 euros en dejar su logotipo bien visible en esta rotonda, se denuncia desde el Ayuntamiento.

El alcalde revela que son muchas las peticiones recibidas en el Ayuntamiento de vecinos que se preguntan por qué se mantiene cerrado este ramal, sin saber que la inversión que realizó el Ayuntamiento para que esta infraestructura pudiera construirse se topa, una vez más, con la incompetencia de la Junta de Andalucía: "El Ayuntamiento cumplió su parte más de 20 millones de euros para los terrenos, y ya es hora de que la Junta muestre un poco de responsabilidad y haga lo propio con la suya", declara el alcalde.

"Exigimos que se resuelva esta situación inmediatamente", demanda Amat, quien se pregunta igualmente "si las inversiones anunciadas por la Junta para el municipio en materia educativa se pagarán puntualmente o volverán a producir situaciones tan lamentables como ésta, con una infraestructura finalizada pero que no se puede usar porque no se ha pagado".