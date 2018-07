El Ayuntamiento rehabilita las fuentes de agua natural de los Dolores y Castillejo

Nacieron en un momento en que el agua potable no llegaba a las casas de Garrucha y aún hoy, pasados los años y cuando éste ya no es un problema, muchos son los vecinos que no se resisten a acudir a estas fuentes a llenar sus garrafas dada la calidad de un líquido que llega directamente desde su nacimiento. Las fuentes de las calles Virgen de los Dolores y Castillejo son antiguas reliquias, pero desde hace unos días algo menos, gracias a la profunda rehabilitación que se ha llevado a cabo desde la concejalía de Obras y Servicios Municipales del Ayuntamiento.

"Se encontraban muy deterioradas por el paso de los años sin ni siquiera hacer una puesta a punto y sabemos que a ellas acuden a diario muchos vecinos que valoran la calidad del agua que sale por estas fuentes. Así que hemos querido hacer una rehabilitación que apenas ha supuesto una inversión de 5.000 euros pero que entendemos será muy bien acogida por quienes siguen conservando la tradición de acudir a ellas cada día. Forman parte del patrimonio local de este municipio y casi era una deuda con los mayores de nuestro municipio, pero también una acción que nos permite transmitir esas tradiciones, esos usos de otros tiempos", ha explicado la alcaldesa socialista, María López Cervantes.

"Los techos de escayola se han cambiado ya que se encontraban prácticamente derruidos", concreta el concejal de Obras, José Antonio Gallardo, "igualmente se ha cambiado la grifería, se ha pintado, se ha trabajado sobre suelo y rejas y se han actualizado los mosaicos de las paredes con nuevos dibujos".

Las renovadas fuentes ya están listas y a disposición de los vecinos para seguir haciendo su servicio de 9 de la mañana a 7 de la tarde, gracias a la colaboración de un garruchero que acude a diario a abrir y cerrar estos apreciados cántaros naturales.