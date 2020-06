Balanegra, la costa más familiar para relajarse y divertirse por igual

En el litoral del Poniente almeriense hay un lugar que atrae cada año a miles de visitantes que acuden en busca de uno de los rincones costeros más especiales por la calidad de su playa, arena, chiringuitos, buena mesa y mejor ambiente. Balanegra es la costa de la comarca más familiar que invita a relajarse y a divertirse en la misma medida. El primer recuerdo de los vecinos de esta localidad es el mar, flanqueado por el Paseo Marítimo y otro tramo de playa natural, sin urbanizar, que completan los 2,6 kilómetros de la zona de baño por 50 metros de ancha, todos muy accesibles e incluidos en la Guía de la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM) que cada año edita tras chequear el grado de adaptación de las infraestructuras durante la temporada estival.

Esta playa, galardonada con una bandera azul por quinto año consecutivo, es uno de los destinos turísticos de la provincia en alza por la tranquilidad y seguridad que ofrece, incluso en los meses de mayor afluencia de personas, cuando el número de ciudadanos se duplica en el muncipio con la llegada, sobre todo, de personas que tienen allí su segunda residencia.

La playa de Balanegra es una de las pocas del Poniente almeriense cuyo carácter no es regresivo, no pierde arena, y cuyas edificaciones no provocan el denominado “efecto pantalla”, puesto que no presentan alturas y dimensiones de grandes magnitudes. La localidad está excelentemente comunicada con la Autovía del Mediterráneo y es hoy en día un interesante foco turístico, principalmente de tipo residencial, debido a su escasa masificación.

Una programación cultural pensada y diseñada para el disfrute de todos los públicos, así como la exquisita gastronomía que se sirve en dos de los mejores chiringuitos de la provincia, El Galeón y El Chambao, son otros de los atractivos altamente valorados por quienes han visitado el pueblo tanto en verano como durante el invierno.

Desde la Torre de Alhamilla en el oeste hasta la Rambla del Saltadero en el este, Balanegra se ha convertido una perfecta elección vacacional que ofrece la posibilidad de disfrutar, como complemento a la jornada de playa, la visita a la Sierra de Gádor y a los importantes recursos naturales que entraña.

A su importante riqueza agrícola se suman algunos vestigios arquitectónicos de gran valor histórico como la Torre de Alhamilla, un mirador que parece flotar en el Mediterráneo y tener ‘a mano’ las costas de Adra y El Ejido. Tras la reconquista cristiana de Almería, el litoral mediterráneo se dotó de torreones de vigilancia para proteger a las ciudades de ataques piratas y asaltos berberiscos. Una de estas torres fue la de Alhamilla de la localidad de Balanegra, ubicada encima de una colina en el límite con Adra.

Por su cercanía, la Sierra de Gádor se ofrece como el complemento perfecto a este enclave turístico ya que dispone de una importante red de senderos cuyo punto de referencia es el Parque Periurbano de Castala, desde donde se puede conectar a pie con los municipios vecinos de Dalías, Fondón y Laujar de Andarax.Una propuesta con la que el viajero podrá poner fin, degustando los productos de la zona y platos más típicos del poniente mientras disfruta de un entorno único y de gran valor natural.