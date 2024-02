Benahadux ya tiene su nuevo espacio escénico

El municipio de Benahadux estrenó ayer su nuevo espacio escénico fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Almería. Los vecinos, que llenaron el patio de butacas, fueron los grandes protagonistas de la inauguración de un edificio de uso cultural que recordará para siempre a un vecino muy querido que fue cartero y teniente de alcalde y que falleció en 2019: Gabriel Antonio Morales de Mata.

El presidente de la Diputación, Javier A. García, y la alcaldesa, Noelia Damián, presidieron el acto inaugural junto a la familia de Gabriel Antonio, estando acompañados por vecinos, concejales y diputados provinciales. Tras el descubrimiento de la placa inaugural junto a su viuda, Paquita, y el protocolario recorrido por las instalaciones, que cuentan con una superficie de 1000 m2, las tablas del Espacio Escénico acogieron sus tres primeras actuaciones: la del Grupo de Teatro de Benahadux, “El sueño de los mineros”, de la banda municipal de Benahadux, Banda Sonora y de Pepe Rey, estreno del pasodoble de Benahadux.

El Espacio Escénico es realidad gracias a las inversiones conjuntas de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento, que ha realizado una aportación extra. Este proyecto cuenta con un presupuesto de 1,5 millones de euros y tiene una capacidad para 400 espectadores sentados. Una de las principales características de este edificio es su polivalencia, puesto que la zona de butacas cuenta con sillas desmontables, tiene estancias privadas como camerinos y almacén, aseos, vestuarios y un acceso que cumple con todos los estándares de accesibilidad.

El presidente de Diputación de Almería se ha mostrado agradecido de poder compartir con los vecinos y vecinas este momento histórico para el municipio. “Me emociona estar hoy aquí para inaugurar este espacio escénico por dos motivos: Porque se hace realidad un compromiso adquirido con todos los vecinos, de forma conjunta, entre el Ayuntamiento y Diputación para que esta infraestructura sea toda una realidad. Y porque este Espacio Escénico lleva el nombre de un vecino muy querido, que hasta el último día estuvo trabajando por su pueblo y que tenía dos sueños: una oficina digna de correos, que ya es una realidad, y que su pueblo tuviera un Espacio Escénico como éste”.

Javier A. García ha resaltado que esta obra es mucho más que un Espacio Cultural: “Es una muestra palpable del cambio que está experimentando, en los últimos años, Benahadux… Vuestro pueblo ha pasado de ser un municipio dormitorio en un pueblo para vivir con los mejores servicios para sus vecinos y visitantes. Con este Espacio Escénico, Benahadux cuenta con una infraestructura que será la referencia del Bajo Andarax. Un centro en el que disfrutar de la cultura y el ocio a lo grande, como os merecéis todos los benaducenses”.

Por último, el presidente ha puesto en valor todo lo que está por llegar al municipio: “Benahadux muy pronto contará también con un nuevo Centro de Salud comarcal adaptado a las nuevas necesidades y al crecimiento exponencial que está experimentando el pueblo y con el apoyo de la Diputación os anuncio que Benahadux contará con un gran parque activo que pondrá en valor la naturaleza y el deporte en la comarca. Zonas para el entretenimiento, el ocio, la práctica deportiva de primer nivel y al aire libre. Este es nuestro compromiso”.

Por su parte, la alcaldesa de Benahadux se ha mostrado emocionada por este hito histórico: “Hoy estoy muy orgullosa, feliz y contenta de inaugurar este maravilloso espacio cultural Gabriel A. Morales de Mata junto al Presidente de la Diputación de Almería, al que agradezco enormemente y de todo corazón, todo su esfuerzo y trabajo para que todos los benaducenes podamos disfrutar de esta nueva infraestructura”.

Del mismo modo, ha explicado que “nuestro pueblo tenía esta carencia, era el único pueblo de la comarca que no disponía de este espacio y para mí ha sido una obsesión hasta hoy, mi cabeza no asimilaba que fuéramos los únicos que no tuviéramos este espacio, por ello, desde el minuto 0 que ocupé el cargo de alcaldesa de Benahadux, este ha sido uno de mis objetivos más prioritarios. Ahora sí contamos con él y será un espacio de disfrute de todos, viviremos grandes momentos con la amplia gama de actividades culturales que vamos a experimentar en este espacio cultural”.

El diseño del edificio de planta ligeramente rectangular, está compuesto de tres volúmenes cerrados de distintas alturas. El volumen principal está destinado a la zona de representación; otro volumen acoge estancias privadas tales como camerinos y almacén; por último, un volumen intermedio de alturas diferentes, alberga las dependencias públicas (acceso, vestíbulo, aseos públicos) conectando con el gran espacio escénico polivalente.

El acceso principal de público se realiza desde la ampliación del espacio público hacia el vestíbulo del edificio, espacio también polivalente y de amplias dimensiones, que da acceso al espacio escénico a través de dos puertas. Por otra parte, al escenario se puede acceder, bien desde el espacio destinado al público, bien desde diferentes accesos privados, uno conectado directamente con el espacio exterior en calle Dalí y otro conectado con la zona de camerinos. Se distinguen así los flujos públicos y privados, y los flujos de circulación habituales y los de evacuación.