La música hace magia en Berja: recauda mil euros para niños con discapacidad

La Banda Municipal Música de Berja ofreció un espectacular concierto de Navidad en el Teatro Ciudad de Berja en el que recaudaron cerca de 1.000 euros destinados a la Asociación de niños con discapacidad Las Fuentes. El evento tuvo lugar hace unos días para despedir el 2022 y se convirtió en uno de los momentos más emotivos para cerrar el año para los virgitanos.

Durante el concierto, sonaron villancicos como Jingle Bells Rock, Rudolfh, All I want for Christmas is you, Santa Claus is coming to town, Frosty the snow man, Feliz Navidad o White christmas. La colaboración de la increíble voz de Noemí Pérez Segura cautivó a todo el público que llenaba el espacio escénico virgitano.

La Banda Municipal junto con su Escuela de Música, además de poner sonido a la Navidad impulsan cada año su obra social con este concierto o con la visita a la Residencia de Mayores. Ya el año pasado, sin celebrar el concierto, lograron recaudar más de 400 euros destinados a los damnificados por el Volcán de La Palma.

En este sentido, el Ayuntamiento de Berja está muy sensibilizado con todas las problemáticas a las que se enfrentan tanto las personas que padece algún tipo de discapacidad como sus familias y por ello colabora habitualmente en la celebración de distintos actos y galas, que se celebran a lo largo del año.