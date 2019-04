Una ruta gastronómica para saborear la Semana Santa de Berja

La Semana Santa de Berja se vive con especial fervor y devoción, congregando en las calles a miles de personas en el espectacular marco del centro histórico de la ciudad, que hace que los desfiles procesionales luzcan aún más si cabe. Los 14 pasos y las 9 Hermandades con las que cuenta la han convertido en una de las más importantes de la provincia de Almería.

Desde el consistorio virgitano se considera a la Semana Santa como uno de los principales atractivos turísticos del municipio, por lo que se lleva años intentando potenciarla con una oferta complementaria vinculada a este evento religioso. Fruto de este empeño y con la inestimable colaboración de los hosteleros locales se celebra la IV edición de la Ruta Gastronómica de la Semana Santa de Berja, del 12 al 21 de abril, en la que participan 26 establecimientos de la localidad, que las ofertarán en sus horarios y días de apertura habituales de estas fechas. Se trata de un evento incluido en la programación oficial de Almería 2019 Capital Española de la Gastronomía, proyecto al que se adhirió la Oficina de Turismo de Berja.

Entre las diferentes propuestas podremos encontrar platos tradicionales y otras propuestas más innovadoras, teniendo siempre en cuenta la tradición de la cocina de Cuaresma, consistente en evitar la carne y cocinar con pescado, legumbres y verduras.

Muchas de las tapas y platos que se ofrecerán en los diferentes bares y restaurantes están basadas en el bacalao, al que muchos consideran la estrella de los platos de Cuaresma, como el bacalao a la miel de la Cafetería-Churrería Plaza Porticada; las croquetas de bacalao del Casino de Berj; los boladillos de bacalao del Café-Bar El Engarpe; el bacalao a la vinagreta del Restaurante-Asador El Gusto es Nuestro; las pavías de bacalao del Café-Bar Los Mallorquines; la ensaladilla de bacalao con salsa alioli del Restaurante Oveja Negra; la ensaladilla de bacalao con alcaparras y alioli y anchoa casera del Restaurante Villavieja.

Otras propuestas basadas en el pescado son las pulpadas del Café-Bar Rey Chico y del Restaurante El Burladero; la jibia en salsa del Mesón Andalucía; la brocheta de langostinos de la Cafetería Entrecafés; el salpicón de marisco del Bar del Apeadero de las Niñas y el salpicón de pulpo del Bar Buenos Ratos.

En cuanto a guisos, podremos encontrar el tradicional potaje de garbanzos y bacalao en el Café-Bar Belmonte, y como propuestas basadas en las excelentes verduras de la vega virgitana están el el rebozado de berenjenas del Bar Cahete y la tortilla de calabacín del Mesón La Esquinita.

Pero son los dulces, sin duda, los más esperados de la Semana Santa virgitana como los pestiños de la Panadería-Pastelería Caracoche; las torrijas de anís de la Croisantería Ñam-Ñam y las torrijas de chocolate de Cafetería-Pastelería La Bombonera; los Huesos artesanos de la Heladería-Cafetería La Ros; la leche frita de la Pastelería La Estrella o los roscos fritos de Semana Santa o roscos cofrades de la Panadería Indalpan, Panaderías Don Calentito y Cafetería-Pastelería Jiménez.

Como novedad de esta cuarta edición, el sábado 13 de abril a las 12:00 h se expondrá una muestra en la Plaza Porticada de Berja con todos los platos y postres participantes, con degustación gratuita para los asistentes y una demostración de la elaboración de los penitentes de chocolate por parte de Chocalates La Virgitana.

La gastronomía no es sino una excusa más para no perderse la Semana Santa de esta ciudad patrimonial situada en la Baja Alpujarra Almeriense, pero no es la única, puesto que el 19 de marzo se abrió al público el “Museo de la Semana Santa y la Religiosidad Popular de Berja”, situado en pleno Centro Histórico en los bajos del Mercado de Abastos, todo un revulsivo turístico que durante la Semana Santa contará con más relevancia aún si cabe.