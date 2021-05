Burgos: "Si impone el peaje en autovías, estará marginando aún más a la provincia de Almería"

El coordinador de Ciudadanos (Cs) en Almería, Rafael Burgos, ha pedido al Gobierno central que "valore las consecuencias del anuncio ilógico que ha lanzado sobre el futuro pago por uso de las autovías". "Si le impone a Almería este impuesto, está marginando aún más a nuestra provincia", ha resaltado Burgos.

"Está claro que para Sánchez Almería ha pasado de ser un buen destino veraniego a ser una tierra a la que denostar, no entendemos esa actitud ni comprendemos cómo los diputados socialistas almerienses, que deben defender los intereses de su provincia en el Congreso, no advierten de los perjuicios que pueden tener estas decisiones". "El mal de esta tierra. Políticos que no levantan la voz por sus intereses propios o partidistas", ha aseverado.

Para el coordinador de la formación naranja en la provincia de Almería, "esta medida supone otro agravio para esta tierra", ya que "seguimos siendo testigos de cómo intentan aislarnos más. Las conexiones aéreas no mejoran, el AVE u otras mejoras ferroviarias siguen en el limbo para este Gobierno y ahora nos harán pagar por las autovías". "Sin duda, Pedro Sánchez legisla dándole la espalda a Almería", ha subrayado.

Burgos ha reclamado "claridad sobre este asunto", ya que, en su opinión, "no han detallado cómo van a eximirse de este pago, por ejemplo, los transportistas". "En una provincia referente en exportación hay que pensar en los perjuicios de esta iniciativa antes de lanzarla, porque genera incertidumbre y desconcierto", ha subrayado.

Así, ha hecho hincapié en la necesidad de "responder con un mensaje claro al colectivo agrícola o al sector de la piedra, a los que este Gobierno no para de generar problemas e inconvenientes". Con ello, ha exigido que el presidente del Gobierno y su equipo económico "refleje de forma transparente cómo va a aplicar este impuesto y a quiénes afectará".

De esta manera, Burgos ha recordado que los hechos que ha concatenado el Ejecutivo de Sánchez avalan su desidia con Almería. "No se ha luchado por una PAC justa, se ha dejado a los agricultores del Levante, los más perjudicados por las últimas inundaciones que padeció nuestra provincia, sin la rebaja fiscal necesaria, seguimos con el AVE en el futuro, no en el presente; sin un Plan Nacional de Turismo que respalde a nuestros hoteleros y hosteleros y, ahora, nos tocará pagar por usar las autovías", ha argumentado el coordinador almeriense del partido liberal, preguntándose si "le queda alguna 'sorpresa' aún al señor Sánchez para perjudicar más esta tierra".