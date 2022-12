“Buscamos que la recreación histórica de Fiñana sea de dos o tres días y no solo de 90 minutos”

–¿Qué edición de esta recreación histórica sobre este pasaje de la pernoctación es la de este año?

–Es la octava. La del año pasado fue una recreación histórica presencial, pero con restricciones, mascarillas y mucho miedo y en 2020, lo fue de forma virtual. Se trata de una actividad muy participativa y recrea un episodio muy importante en la historia de Fiñana.

–¿Hay alguna novedad esta esta edición?–Todos los años hay novedades porque queremos innovar, sobre todo en el vestuario, en lo que es el atrezzo. Este año hemos recuperado lo que sería una ludoteca de la época con 25 juegos de mesa, de madera, para niños y también para adultos, entre puzzles y jeroglíficos En 2019 hubo un taller de armas, después un taller de arcilla y contamos también aves rapaces, para practicar el arte de la cetrería, y reunimos a personas trabajando el esparto.

–¿Cuántos fiñaneros/as participan en la representación?

–La representación mueve entre 60 y 65 personas en escena. También habrá voluntarios caracterizados entre el público. El Museo de la Recreación Histórica le ha dado mucha más visibilidad que a lo mejor no la tenía tanto cuando hicimos la primera recreación.

–¿Han ensayado mucho?

–Hemos realizado cuatro ensayos en la calle de cuatro horas, entre las 18:00 y 22:00 horas. El último, el general, con todo el personal, fue el pasado viernes por la tarde. Los personajes principales tienen que aprenderse los textos y hemos ensayado en el Museo, contando como asesores con Alfredo Venteo y Diego Armando Alias. Somos voluntarios y no actores profesionales. Lo importante es que la gente lo viva y lo disfruta.

–El vestuario, supongo, será una de las cuestiones claves y más complicadas.

–Los que participamos en la recreación vamos caracterizados, no disfrazados. La confección de los trajes es una de las cosas más complejas. Para los del pueblo llano o ganadero no lo es, pero se complica con los traje de nobles, que dependía de lo pudiente que fueran, y del Ejército porque entra nen juego armaduras y no hay artesanos que se dediquen. Los trajes de época han sido cosidos por las mujeres del pueblo, de forma altruista. Costureras tenemos, pero sólo contamos con una sastre que viene dos veces por semana, y hay que dar muchas puntadas.

–¿Cómo ha sido la documentación de los trajes?

–Por el boca a boca, cuadros de museos, litografías y pintores de la época. Por el banco de madera que regalaron los Reyes Católicos, un crucifijo y una casulla, que se encuentran en el Museo de la Recreación Histórica sabemos que son joyas de esa época. Por legajos de archivos como Guadix, Madrid o Salamanca hemos podido saber que este pasaje histórico ocurrió en el mes de diciembre. Pero a este Ayuntamiento y a su alcalde nos gustaría que se podría firmar un convenio de colaboración con la Universidad de Almería para que historiadores bucearan y profundizaran sobre los hechos que ocurrieron entonces.

–¿Cuánto tiempo dura la representación?

–Alrededor de hora y media en distintos escenarios. Lo que buscamos es que esta Recreación gane en tiempo e importancia, y se prolongue por espacio de dos o tres días con más actividades y una cena de gala. Hemos establecido contactos con asociaciones culturales que se dedican al tema de las recreaciones históricas en otras zonas con este objetivo. Lo que pretendemos es que Fiñana se convierta en un referente a nivel nacional e incluso internacional y esta representación sea un estímulo para impulsar el turismo de interior.

–Tengo entendido que Vd. participa de una forma muy activa en la representación de esta pernoctación de los Reyes Isabel y Fernando.

–Si. Represento el papel del sultán rendido Al-Zagal y soy quien entrego las llaves de la Villa. Era sobrino de Boabdil y fue capitán del ejercito y se declaró vasallo de los Reyes Católicos, entregándoles las llaves de las ciudades de Almería y Guadix. Llevó su religión hasta los últimos extremos y se pasó a cuchillo a mucha gente. Me gusta el personaje y me identifico con él.

–Advierto que se ha dejado incluso barba.

–Así es. Me la he dejado para no tener que caracterizarme con el personaje que represento.