Cantoria se dispone a vivir un verano alternativo con el apoyo de las redes sociales

Cantoria vivirá este verano de una manera muy distinta a la que está acostumbrada. La salud primará sobre el resto de cualquier cuestión y ello ha llevado al equipo de gobierno a suspender todas las fiestas, que se concentran especialmente en los meses estivales, de pedanías y núcleos de la localidad, así como a cerrar espacios deportivos, la piscina o pistas de pádel “ya que no tenemos personal suficiente para aplicar medidas de higiene y desinfección extraordinarias pero es que, además, nadie da garantías de que aún poniendo más medios haya certezas de que el virus no se propague y esto nos lleva a ser muy cautelosos porque la seguridad es una prioridad para nosotros”, ha señalado la alcaldesa, Puri Sánchez, que en el último pleno celebrado este pasado jueves tuvo oportunidad de explicar la situación a toda la corporación que dio su respaldo a esta decisión.

De esta manera, el gobierno municipal está trabajando intensamente para poner en orden la nueva situación ya que la contratación de las actividades propias de las fiestas se realiza con casi un año de antelación y ello obliga a revisar los contratos con las empresas.

A pesar de la difícil decisión adoptada, al suprimir todas las actividades propias del verano, el equipo de gobierno no renuncia a ofrecer a sus vecinos nuevas alternativas que llenen ese tiempo de ocio que es mayor en esta época del año. Así, los monitores deportivos y culturales siguen trabajando para diseñar nuevos programas que puedan realizarse vía on line como ya se ha estado haciendo este tiempo atrás con iniciativas como el concurso de Cruces de Mayo a través de facebook o el ‘Museo Vivo’ que se desarrolló, también, a través de las redes sociales. Incluso, tampoco se va a renunciar a celebrar la Carrera Solidaria Jaime Jiménez, en la que todos los vecinos se vuelcan año tras año. “En esta ocasión, hemos previsto un recorrido muy bonito, que cada uno puede realizar de manera individual para preservar esa distancia social recomendable y donde, por supuesto, los participantes van a poder comprar esa camiseta que nos permita recaudar fondos para el fin de este evento, promovido por la familia de Jaime Jiménez, que no es otro que destinarlo a la investigación de enfermedades raras”, ha explicado la concejala de Deportes, Loly Cruz.

De esta manera, Cantoria sigue adaptándose al nuevo escenario provocado por el COVID- 19 que ha llevado al Ayuntamiento a distribuir cerca de 14.000 mascarillas entre todos sus vecinos, que han sido entregadas puerta a puerta, y donde se ha podido conocer el lado más solidario de sus vecinos ya que se han organizado grupos de voluntarios que se han encargado de realizar las compras de alimentos y medicinas a los mayores de la localidad, para evitar que éstos se expongan al ser la población más vulnerable. “No debemos confiarnos. Hasta ahora todo está sucediendo razonablemente bien y debemos seguir en esta línea aunque ello implique ciertos sacrificios, especialmente para los más jóvenes que tienen en el verano puestas sus grandes expectativas. No obstante, les animo también a ellos a que busquen alternativas que les permitan vivir estas fechas con intensidad sin correr riesgos. Todos debemos poner de nuestra parte para salir cuanto antes de esta situación tan anómala”, ha dicho Puri Sánchez.