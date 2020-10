Carboneras ayuda a sus vecinos a pagar la luz y el agua con hasta 800 euros

El Ayuntamiento de Carboneras ha convocado las ayudas municipales al pago de recibos domésticos de agua, luz y gas durante 2019, que podrán solicitarse desde el 8 de octubre hasta el 9 de noviembre, y que ha aumentado por beneficiario a un importe máximo de 800 euros, frente al tope de 300 euros de la anterior convocatoria.

El alcalde de Carboneras, José Luis Amérigo Fernández, ha destacado que “me comprometí con los carboneros a subir hasta esos 800 euros la ayuda por beneficiario cuando me convirtiera en alcalde y desde el equipo de gobierno hemos cumplido, apoyando a las familias que más lo necesitan”. No obstante, ha lamentado que las subvenciones, para las que se incrementa a 150.000 euros la inversión municipal prevista, “podrían estar ya en el bolsillo de los vecinos de no ser por el retraso en la aprobación del presupuesto que supusieron las alegaciones presentadas desde Carboneras Avanza, entre otros. Unas cuentas que, además, llegaron más tarde de lo deseable a la espera de que se terminara de arrojar luz sobre la situación financiera que heredamos al llegar al gobierno”.

En ese sentido, Amérigo Fernández ha puesto de relieve “el esfuerzo que se realiza por parte del Ayuntamiento para ayudar a los carboneros con más dificultades, especialmente en el marco de crisis económica que nos deja el Covid-19, pese al déficit de 4 millones que encontramos y que estamos saneando”. “Estamos priorizando aquellas actuaciones que más repercusión social tienen dentro del Plan Carboneras Segura, con el que ponemos todos los medios municipales disponibles al servicio de paliar los efectos de la pandemia, y esta es, sin duda, una de ellas”, ha señalado.

La medida, ha recordado, “viene también acompañada de la suspensión del pago de la tasa por terrazas para colaborar con nuestro sector hostelero y de la próxima convocatoria de ayudas municipales a autónomos y pequeñas empresas que vieron caer sus ingresos por el confinamiento, que está pendiente de un informe de la Junta de Andalucía”.

Destinatarios y nuevos umbrales de renta

Los empadronados en Carboneras, que no cuenten con una segunda vivienda, podrán solicitar la ayuda al pago de los recibos domésticos para su vivienda habitual hasta una cantidad máxima de 800 euros, que se determinará teniendo en cuenta la renta anual de la unidad familiar –con diferente baremación dependiendo del tramo de la misma-. Se puntuará también específicamente a familias numerosas; con desempleados –por miembros y/o progenitor monoparental desempleado-; situaciones de discapacidad o a víctimas de violencia de género.

El nuevo marco establecido en esta convocatoria en lo relativo a la Renta Anual Familiar es otra novedad, con la que el actual equipo de gobierno pretende garantizar el reparto equitativo, justo y solidario de unas ayudas replanteadas, ha remarcado el regidor, para “que quienes tengan menos, puedan recibir más apoyo”.

De ese modo, el umbral máximo de renta por unidad familiar que permitirá ser beneficiario de la subvención se establece en 15.039,18 euros para familias de 1 miembro; 16.919,08 euros para las de 2 miembros; 18.798,98 euros para las de 3 miembros; 20.678,87 euros para aquellas de 4 miembros y 22.558,77 euros para las compuestas por 5 miembros o más.

Información y presentación

Las solicitudes y documentación pertinentes se entregarán, en horario de 09.00 a 14.00 horas, en la Oficina Municipal del Plan Carboneras Segura, en las que también se tramitan las diferentes ayudas de administraciones con motivo del Covid-19 y el Ingreso Mínimo Vital, que está ubicada en la antigua Oficina de Turismo. Asimismo, pueden registrarse a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Carboneras: carboneras.sedelectronica.es.

Toda la información sobre la documentación necesaria y las solicitudes a cumplimentar se encuentran disponibles tanto en esa misma Oficina Municipal como en la sede electrónica, además de haberse compartido en los perfiles en redes sociales del Ayuntamiento para darles la máxima difusión posible.

Una vez finalizado el plazo de solicitud, se evaluarán las peticiones por parte de técnicos municipales y, tras el periodo de subsanación para aquellos interesados que deban completar su petición, se elevará para su aprobación en Junta de Gobierno Local la relación definitiva de concesiones y denegaciones, junto al importe concedido a cada una de las personas con valoración favorable. El pago de la ayuda se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por los solicitantes.