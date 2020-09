Carboneras se ve obligado a un plan económico-financiero pendiente de ejecutar desde 2016

El pleno del Ayuntamiento de Carboneras ha aprobado el plan económico-financiero para el periodo 2020-2021 que la Junta de Andalucía ha reclamado al Consistorio por el incumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera durante el mandato anterior y que, pese a haberse venido requiriendo desde 2016 y ser fundamental de cara a evitar la posible intervención del Ayuntamiento, nunca se realizó. Esa medida llega, además, acompañada de la aprobación de la declaración de no disponibilidad de crédito por importe de 319.000 euros, exigida también por el Gobierno andaluz, como consecuencia de no haber adoptado ese plan económico-financiero con anterioridad y del incumplimiento de la regla de gasto para asegurar, así, que en la liquidación de las cuentas de 2020 se satisfacen las reglas fiscales.

Ambas medidas, que el equipo de gobierno pone en marcha una vez que se cuenta con presupuesto municipal para 2020, salieron adelante con sus votos a favor y con la abstención de Carboneras Avanza y Partido Popular, mientras que el portavoz de Gicar estuvo ausente en la sesión plenaria.

El portavoz del gobierno municipal y concejal de Hacienda, Ramón Soto, ha recordado que la situación financiera encontrada cuando se hicieron cargo de la gestión municipal era de 4 millones de déficit y de 2,5 millones de euros en facturas pendientes de abonar. Tras haber realizado un importante esfuerzo para ordenar esa situación y haber pagado más de la mitad de esa última cantidad, “llegan ahora medidas para apretarse el cinturón en el Ayuntamiento de Carboneras” por ese incumplimiento constante de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera al que se tiene que poner fin.

En el peor momento

Y ese ajuste, ha lamentado, se hace efectivo “en el peor momento y esperando que no sea aún más para lo que desde la Junta de Andalucía se debe aceptar el planteamiento presentado”. Soto ha subrayado que lo que el equipo de gobierno quisiera es, por ejemplo, poder destinar, “como se hace en otros sitios”, la partida económica no gastada en Fiestas Patronales “a luchar contra los efectos del Covid-19 en el municipio” pero que, por el contrario, se tiene que quedar retenida en la declaración de no disponibilidad de crédito para cumplir de una vez por todas con la normativa fiscal estatal.

Un cumplimiento que es necesario para que no vuelva a ocurrir, por ejemplo, “que el Ayuntamiento no pueda acogerse a subvenciones por ese motivo” y, por supuesto, para dejar de estar “al borde de la intervención del Consistorio”.

“Jamás tuvimos conocimiento antes de llegar al gobierno municipal de lo que ocurría y ahora lo que lamentamos es que los ajustes impuestos lleguen en el peor momento, cuando se necesita más que nunca de inversión por la tasa de desempleo del municipio, por los efectos del Covid-19 y por la previsión futura de una caída de ingresos en las arcas municipales por el cierre de la central térmica”, ha concluido.