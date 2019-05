Codeur da un nuevo paso para gestionar el agua de Garrucha

Para la oposición en el Ayuntamiento de Vera, que la empresa mixta gestione también el agua del municipio vecino supone una preocupación por las consecuencias que pudiera tener en el servicio. Al respecto, Félix López , alcalde veratense, asegura que “ no vamos a permitir que baje ni un ápice la calidad del servicio de abastecimiento y depuración del agua de Vera y vigilaremos desde el Gobierno, oposición o ciudadanía, el buen servicio del ciclo integral del agua en Vera”.

No obstante, para el Partido Popular es “una vergüenza que Codeur (y por ello el Ayuntamiento de Vera) financie con 1,5 millones al Ayuntamiento de Garrucha, que está esperando como agua de mayo ese dinero”.La portavoz ayer del PP, Belén Carnicer , considera que “Codeur debe estar para gestionar el agua de Vera y solo para el agua de Vera, que es para lo que creemos que se creó la empresa, y no para darle beneficios a una persona”.

Según el concejal veratense, “está concesión va en beneficio de todos los vecinos de Vera, Garrucha y el Levante Almeriense”.. Además, no esconde que la operación es “un paso más para el desarrollo económico del municipio y la creación de empleo”, y asegura que beneficia a casi toda Vera porque “Codeur es una empresa que pertenece en un 51% al Ayuntamiento y en otro 25% a los regantes (más de 400 vecinos)”.

“El proceso se ha prolongado por las zancadillas de la Diputación”

El proceso para la adjudicación del ciclo integral del agua en Garrucha lleva años en marcha. Desde 2016, cuando se publicó el estudio de viabilidad. Para María López, alcaldesa de Garrucha, “el proceso se ha prolongado tanto por las zancadillas de la Diputación”. Y es que, cabe recordar que el ente provincial es el propietario del 51% de Galasa, actual gestora del agua en la localidad. A pesar de las posibles indemnizaciones millonarias a las que, según la oposición, tendrá que hacer frente por abandonar Galasa, la regidora está tranquila pues considera que “no hemos hecho otra cosa que no sea cumplir con la ley. Hay dos resoluciones que nos avalan: del Tribunal Contractual de la Junta de Andalucía y del Juzgado Contencioso-administrativo nº 3 de Almería”. Es más, explica que “esto no es algo que no hayan hecho ya antes otros municipios, como Vera o Albox, de diferente signo político”.

Para Juan Francisco Fernández, portavoz del PP, se trata de una “macabra idea del equipo de gobierno para echarse en brazos de la empresa veratense Codeur”. Así, le afea a la alcaldesa que sean “los gestores veratenses, en función de sus intereses económicos, quienes pretenden convertir a Garrucha en una sucursal de Vera, con un agua más cara y sin inversiones”.