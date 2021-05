Concentración en Huércal-Overa para defender el trasvase del Tajo-Segura

Una concentración en Huércal-Overa convocada por el Círculo del Agua, del que forman parte las mesas sectoriales de Agua de Murcia, Alicante y Almería, ha reclamado este sábado la defensa del trasvase del Tajo-Segura.

Una cita en la que ha participado la delegada del Gobierno andaluz en Almería, Maribel Sánchez Torregrosa, quien ha asegurado que "el trasvase ha sido un elemento fundamental a la hora de afrontar los momentos más duros de la pandemia, ayudando a evitar el desabastecimiento de los mercados y los hogares españoles y europeos".

Además ha destacado en una nota que "durante sus 42 años de existencia el trasvase Tajo-Segura ha sido un factor esencial para el crecimiento, el desarrollo, la generación de empleo y riqueza en las regiones del Sureste de España".

Ha pedido desde el Ejecutivo andaluz "diálogo al Gobierno de (Pedro) Sánchez frente a una decisión unilateral e injusta que supone un recorte de 80 hectómetros cúbicos al año".

En la provincia de Almería, el trasvase representa el 25 % del agua que llega, quince hectómetros cúbicos que viene del Tajo y permiten regar y mantener en producción unas 24.000 hectáreas de cultivo.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Almería, Javier A. García, ha destacado la importancia de un trasvase que afecta de forma directa a 2,5 millones de personas: “La reducción del caudal en 11 hectómetros obedece a criterios ideológicos y no técnicos. Lo que hoy exigimos al Gobierno Central es que prime los criterios técnicos a cualquier otro interés. No queremos robarle el agua a nadie, queremos aprovechar el agua sobrante. No podemos olvidar que este trasvase ha contribuido al desarrollo de la provincia y a generar empleo, riqueza y potenciar el PIB de España”.

Al acto han asistido además varios alcaldes del Levante de la provincia como el alcalde de Huércal Overa, Domingo Fernández, donde se ha desarrollado el acto, así como el de Pulpí, Juan Pedro García, entro otros.

