La Confederación Hidrográfica del Segura abre una oficina en Pulpí

Este miércoles no es un buen día para los regantes del Levante Almeriense, tras conocerse la decisión del Gobierno de limitar el trasvase Tajo-Segura al consumo humano. No obstante, dentro del pesimismo e incertidumbre que esta noticia ha provocado, también hay un hecho positivo y relevante para la comarca: la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha inaugurado en Pulpí una oficina con la que se acerca al agricultor para facilitar todos los trámites.

El presidente de la CHS, Mario Urrea, acudió este miércoles hasta la nueva oficina, ubicada en la segunda planta del Centro de Iniciativas Empresariales de Pulpí, para inaugurarla junto al alcalde de la localidad, Juan Pedro García. También asistieron al acto oficial la vicepresidenta segunda de la Diputación, Ángeles Martínez, la alcaldesa de Huércal-Overa, Francisca Lourdes Fernández, y el regidor de Chirivel, José Torregrosa.

La oficina territorial pretende cubrir un amplio espacio geográfico, dentro del objetivo de ampliar la implantación territorial de la CHS. Servirá para facilitar la información a los usuarios, sin necesidad de tener que hacer largos desplazamientos, mejorando el servicio. Además, permitirá que el personal de la CHS de la provincia de Almería tenga una oficina donde poder trabajar “con mejores condiciones laborales”, según ha destacado Mario Urrea. “Es un despacho pequeño pero es una semilla para poder ampliar en el futuro si se viera necesario”, asegura. En principio estará atendida por los agentes medioambientales y la Guardería Fluvial.

Por otro lado, el presidente de la CHS ha reiterado su compromiso “con los regantes en general y en particular con los que integran el trasvase Tajo-Segura”. Asegura que van a tratar de aclarar la situación en la que queda el regadío, “siendo conscientes de que nos tenemos que plantear nuevos retos, pues las condiciones medioambientales son muy importantes y hay que hacer un esfuerzo adicional a lo que se está realizando”. En este punto quiso aclarar que “sé que los agricultores hacen todo lo que procede según la legislación actual, pero el problema es que la legislación no es suficiente”.

Puso como ejemplo que hace 18 años el Mar Menor se declaró zona vulnerable “y ahora estamos donde estamos”. Por ello, pidió “que todas las comunidades de regantes vayamos unidos de la mano, porque el problema está ahí”. De hecho, España tiene actualmente una carta de emplazamiento de la Unión Europea por incumplir la normativa de protección de sus aguas contra la contaminación causada por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. Asimismo, se están pagando multas millonaria por no cumplir con la directiva de depuración de aguas. “Por todo ello tenemos que hacer la mejor agricultura, porque si no el mercado nos pasará factura y eso no lo podéis permitir ni los agricultores ni las administraciones”, ha concluido el presidente de la CHS.

La CHS ocupa una superficie aproximada de 20.234 km² y engloba 132 municipios de cuatro comunidades autónomas y afecta a una población de más de dos millones de de habitantes.