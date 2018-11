Congreso y Senado reciben las 23.000 firmas del complejo asistencial

Hay que recordar que el problema radica en la notificación al Gobierno de España del cambio de la empresa constructora que se hizo telefónicamente y no por escrito como dice la ley de subvenciones. Por esta razón ahora se le reclama la devolución de la ayuda económica lo que provocaría el cierre del complejo asistencial al no poder hacer frente a esa cantidad económica.

Díaz ha confirmado a este periódico que mañana miércoles una expedición compuesta por los cuatro alcaldes de la comarca (Antonio Cabrera, Vélez-Blanco, Miguel Martínez, Vélez-Rubio, Francisco Martínez, María y Emma Sola, Chirivel), técnicos y personal del centro así como familiares y usuarios con discapacidad ser reunirán con diputados y senadores para entregarles todas las firmas recogidas para "reivindicar que atiendan nuestra petición porque es un disparate lo que pretenden hacer ya que no se aplica el pricipio de proporcionalidad".

También se reúnen con la ministra de Bienestar Social

María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social también recibirá las 23.000 firmas recogidas por APAFA y escuchará sus peticiones para evitar el cierre de su complejo asistencial. Matilde Díaz, presidenta de APAFA, confirmaba ayer a este periódico que "hace escasas horas he podido cerrar un encuentro con la ministra de Bienestar Social que nos recibirá en el Ministerio". Díaz confía en que este encuentro "que durará unos 45 minutos" puede "ser muy positivo" porque a su juicio "si la ministra no quisiese dar solución a nuestra problemática no nos habría concedido este encuentro. Esperemos que responda a nuestras peticiones".