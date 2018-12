El presupuesto de 2019 del Consorcio del Sector II apuesta por la "concienciación ambiental"

La Junta General del Consorcio del Sector II de la Provincia de Almería para la Gestión de Residuos (CRSII) ha aprobado el Presupuesto para el ejercicio económico 2019, que asciende a un total de 670.800 euros, nivelado en ingresos y gastos.

Un presupuesto “comprometido con la mejora de la gestión medioambiental”, que mantiene un importante esfuerzo para “continuar mejorando la prestación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de los residuos urbanos generados en los 49 municipios de la provincia que lo integran, en los que da servicio a una población de más de 100.000 personas”.

Así lo ha señalado la presidenta del Consorcio del Sector II, Lourdes Ramos Rodríguez, quien ha puesto de manifiesto que este presupuesto 2019, continúa en la línea de “seguir prestando más y mejores servicios a todos los ciudadanos de los pueblos que forman el Consorcio para garantizar el correcto tratamiento de los residuos y cuidado y respeto de medio ambiente en todo su ámbito territorial. Para lograrlo, hemos aumentado la partida destinada a campañas de concienciación y sensibilización ambiental al objeto de que todos los municipios consorciados puedan disfrutar de las campañas que se realicen.”

Además, la Junta General ha procedido al nombramiento de un nuevo miembro del Consejo Ejecutivo y un nuevo miembro para la comisión de seguimiento entre el Consorcio del Sector II y el Consorcio de Residuos del Poniente.

Así, Ismael Torres Miras, exalcalde de Huércal, abandona el órgano ejecutivo del Consorcio y la condición de vocal en la Comisión de Seguimiento y en su lugar se procede al nombramiento de Francisco Andrés Álvarez Aguilera, alcalde del municipio de Fondón. Según Ramos el cambio viene motivado “por la reciente pérdida de la condición de alcalde de Ismael Torres y por la intención de la presidencia de dotar a los pueblos de más pequeños de mayor representatividad en los órganos de decisión del Consorcio.” Continua Ramos apuntando que “no es comprensible como los representantes del Partido Socialista han mostrado su oposición a dichos nombramientos argumentando falta de transparencia cuando en la Junta General de 3 de octubre de 2016, cuando se nombraron los vocales para la comisión de seguimiento, ofrecí personalmente al partido socialista que si querían podían asistir a dichas reuniones en calidad de oyentes. Los socialistas, a través de su representante y alcalde de Almócita Francisco García García, rechazaron la invitación diciendo que si no iban a tener votos no querían asistir. Una vez demuestran que sus objetivos son los sillones y no hacer política pensando en sus vecinos”.

Otro de los acuerdos relevantes adoptados por la Junta General es la aprobación de la rescisión del actual contrato con la mercantil ARCOS 23, empresa concesionaria del servicio de recogida de aceite doméstico en los 48 municipios del Consorcio, así como la autorización a los servicios técnicos del para la incoación de un nuevo expediente para la contratación de otra empresa que pueda prestar ese servicio de un modo más eficiente. Dicho acuerdo se ha adoptado con los votos favorables de los representantes del Partido Popular y de la Diputación de Almería y la abstención del PSOE. Apunta Ramos que “nuevamente el partido socialista no esta de acuerdo en mejorar los servicios a los ciudadanos absteniéndose en una votación que lo que pretende es el cambio a una empresa que sea más eficiente”.