Coronavirus en Almería: Peligra la celebración del Día de la Vieja en el Levante

La celebración del tradicional Día de la Vieja en el Levante Almeriense peligra por culpa del coronavirus. Los Ayuntamientos de Antas y Cuevas del Almanzora han sido los primeros en pedir a través de bandos municipales que no se celebre esta fiesta el próximo jueves 19 de marzo para evitar la concentración de personas.

El Consistorio antense, que ha suspendido su mercadillo semanal, las actividades deportivas, talleres y cursos, así como reuniones en cualquier edificio municipal (incluyendo parques infantiles), ha recomendado a sus vecinos que "se abstengan de celebrar el Día de la Vieja".

Por su parte, Cuevas del Almanzora ha suspendido todas las actividades municipales (presentaciones, viajes, eventos, así como eventos culturales, sociales y deportivos), así como los mercados semanales y el cierre de la la Plaza de Abastos. En cuanto al Día de la Vieja, ha instado a los ciudadanos a "actuar responsablemente para evitar lugares públicos concurridos, incluido durante la próxima celebración del Día de la Vieja".

El Ayuntamiento de Pulpí, otros de los municipios con esta ancestral costumbre, ha aplazado el encuentro de pensionistas que cada año se realiza en San Juan de los Terreros por la celebración del Día de la Vieja para "así evitar eventos que conlleven la concentración de personas".

Los Gallardos no se ha manifestado en contra de al celebración del Día de la Vieja, pero sin embargo ha dejado la puerta abierta a futuras novedades sobre esta celebración y la del mercadillo semanal.

Otros municipios donde se celebra este día, como Turre, Mojácar, Garrucha o Carboneras no se han manifestado al respecto. Tampoco lo ha hecho el Ayuntamiento de Vera, que por el momento es el único municipio de la comarca que no ha emitido un bando con respecto al coronavirus a esta hora. Sin embargo, fuentes municipales han infirmado a este diario que esta misma tarde se ha reunido el Comité de Seguridad y Salud, que no había podido hacerlo hasta ahora. Se espera que este mismo jueves anuncien las medidas que adoptan sobre esta crisis.

¿Qué es el Día de la Vieja?

Se trata de una de las tradiciones más emblemáticas y autóctonas de esta comarca del norte de la provincia de Almería. Desde bien temprano, los campos y playas de Vera Garrucha, Mojácar, Turre, Antas, Cuevas del Almanzora, Los Gallardos y Pulpí se llenan de familias y amigos que se disponen a pasar la jornada comiendo, bebiendo y celebrando esta fiesta. Y, si en el grupo hay niños, no puede faltar la vieja, que esconde en su interior golosinas y caramelos.

El origen de esta celebración es incierto. Existen diversas teorías, aunque la mayoría coinciden en señalar su origen pagano, como una fiesta de la primavera, que debido a la buena climatología se adelanataría unas semanas respecto a otros lugares. Según estos estudios, se celebra el cambio de año estacional, del frío al calor, y por ello se "parte la vieja", un muñeco realizado con cañas o maderos, trapos y papel de seda. La vieja simboliza, siempre según esta teoría, lo antiguo, el año que queda atrás y que se rompe para dar paso a un tiempo nuevo.

Hay quien defiende que esta fiesta tiene su nacimiento en la orden de los franciscanos, y que la introdujeron en el Levante a través de Cuevas del Almanzora, a donde llegaron tras las expulsiones de los moriscos y la repoblación con ciudadanos de los reinos conquistadores. Así, esta jornada supondría un día de alivio en el duro y exigente ayuno al que estaban sometidos los cristianos durante la cuaresma. El Día de la Vieja estaba permitido salir al campo y comer todo lo que quisieran.

Lo tradicional en este día es acudir al campo, o la playa, según la costumbre del municipio, para comer productos típicos como habas, tortillas de patatas, bizcochos y postres caseros, y el hornazo, una especie de pan dulce alargado, con una trenza que encierra un huevo duro, y que elaboran muchas panaderías exclusivamente para este día.

Algunos de los lugares tradicionales para celebrar "la Vieja" son Cabrera, en Turre; Cabezo María, en Antas; la zona del pantano o el bosque de Palomares, en Cuevas del Almanzora, o el merendero del Cabezo de la Pelea en la playa de Vera, entre otros.