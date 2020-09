El alcalde de Cuevas del Almanzora, Antonio Fernández Liria, se ha mostrado “preocupado” por la evolución de la pandemia en su municipio. Así lo ha hecho saber a sus vecinos a través de un mensaje público en su perfil de Facebook.

“Los datos comienzan a ser preocupantes. Por desgracia, las cifras siguen creciendo en cuanto a contagiados y, aunque la situación está controlada, se hacen test y se rastrean contactos, lo cierto es que los números siguen subiendo”, explica.

De hecho, según las cifras oficiales de la Junta de Andalucía Cuevas es el octavo municipio de Almería con más casos activos, con 95. Además es la localidad de más de 2.000 habitantes que tiene una mayor incidencia del virus en los últimos 14 días:447,41 casos por cada 100.000 habitantes. Es más que Vícar, La Mojonera, Balanegra y El Ejido, otros de los municipios más afectados en las últimas dos semanas.

Fernández Liria afirma que su “máximo deber” es proteger a los vecinos. Por ello, asegura que “no voy a dudar en tomar las medidas que sean necesarias, siempre con el consejo y las recomendaciones de la Junta, que tiene las competencias en materia de Salud”, para que las medidas que se tomen sean “las más eficaces posibles y sirvan para prevenir consecuencias mayores”.

¿Se plantea un retroceso de fase?

No obstante, el regidor no precisa cuáles podrían ser esas medidas. Aunque sus palabras dejan planear la duda de un retroceso de fase, como por ejemplo ha sucedido en la vecina ciudad de Lorca (Murcia), esta es una posibilidad que la Junta de Andalucía no se plantea. La delegada del Gobierno andaluz, Maribel Sánchez, en declaraciones a Diario de Almería este miércoles aseguró que “de momento no está previsto ningún retroceso de fase ni que se vaya a llevar a cabo ningún confinamiento en la provincia”. De hecho, considera que la situación en septiembre es mucho mejor que en agosto en donde “se demostró que trabajando, luchando y haciendo muchas PCR para perseguir el virus se puede controlar, como demuestra la disminución de hospitalizados”.

Precisamente el mismo miércoles el alcalde cuevano se reunió con la delegada a la que solicitó “asesoramiento e instrucciones para actuar”. “No voy a escatimar en recursos ni en esfuerzos, ni en actuaciones necesarias”, insiste Fernández Liria.

Asimismo, en respuesta a la consulta de una vecina lamenta las condiciones que se dan en los colegios pero explica que “la administración ha decidido abrir institutos sin contratar más profesores para bajar las ratios, pero mi obligación es hacer que se cumpla la obligación de llevar las mascarillas y recomendar cumplir”.