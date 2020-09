Una clase de Infantil de 3 años del colegio Ex Mari Orta de Garrucha ha sido aislada al detectarse un caso positivo por coronavirus en el docente/tutor de este grupo, según ha podido confirmar Diario de Almería.

Este mismo domingo, a las 11:00 horas, estaban citados todos los niños de este grupo en el Hospital de la Inmaculada, en Huércal-Overa, para realizarse las pruebas PCR pertinentes según marca el protocolo. Asimismo, otros dos docentes del centro escolar también se han realizado los test ya que han tenido contacto con esta clase, pues al ser niños de tan solo tres años en ocasiones se necesita personal de apoyo.

Este nuevo caso positivo está además relacionado con el que se conoció el viernes en el colegio Bartolomé Flores de Mojácar y que ha hecho que se tenga que aislar a una clase de 5º de primaria.

Desde el colegio Ex Mari Orta se pusieron este sábado en contacto con todos los familiares de los niños afectados para que se realizasen las pruebas y deberán estar 14 días de cuarentena en sus domicilios. No obstante, el resto del centro seguirá el lunes con su funcionamiento habitual, pues los diferentes grupos no tienen contacto entre sí, por lo que no existe preocupación de que pueda haber más casos relacionados.

Según ha podido saber Diario de Almería, relacionado también con este contagio hay un alumno del IES Mediterráneo que habría dado positivo por el coronavirus SARS-CoV-2, aunque por el momento se desconoce si se aislará a su grupo de secundaria.