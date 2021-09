Cuevas del Almanzora muestra su apoyo al jefe de Policía denunciado por dos okupas

El pueblo de Cuevas del Almanzora apoya firmemente al jefe de la Policía Local después de que haya sido denunciado por dos okupas por supuestas amenazas, pistola en mano. Una defensa que se ha hecho pública con un comunicado por parte del Ayuntamiento cuevano en el que agradece a la Policía Local y a su Jefatura en particular "el trabajo que desempeña velando permanentemente por la seguridad ciudadana y el orden público en el municipio".

El alcalde de Cuevas, Antonio Fernández Liria, también ha mostrado su apoyo al agente de la Policía Local después de la denuncia por parte de los okupas. "Como Alcalde de Cuevas del Almanzora quiero manifestar mi absoluta confianza y apoyo en el Cuerpo de nuestra Policía Local, y especialmente en la Jefatura de la misma, ante los hechos acaecidos en los últimos días respecto a la ocupación de una vivienda que está emplazada en nuestro término municipal", ha señalado a través de su perfil en Facebook.

Pero estas no han sido las única muestras de respaldo, ya que son numerosas en las redes sociales, tanto de vecinos como de organizaciones políticas. El Partido Popular de Cuevas ha publicado un mensaje en el que admiten que "nos sentimos orgullosos del trabajo que realizáis a diario para garantizar la seguridad y bienestar de los cuevanos".

En este mismo sentido, VOX Almería ha emitido un comunicado en el que muestra su apoyo e insiste en la necesidad de una revisión de la ley que "proteja a los propietarios antes que a los okupas y que permita intervenir de inmediato en estos casos".

Otros cuerpos de Policía Local, como el de Vera, también han echo público su apoyo al jefe cuevano.

Presuntas amenazas a una pareja de okupas

Los hechos que se le imputan al jefe de la Policía de Cuevas del Almanzora se dieron a conocer este miércoles a través del programa 'Espejo público' de Antena 3. Según informó, habría sido denunciado por amenazas a los okupas tras haber recibido amenazas para abandonar la casa que ocupan.

Como supuesta prueba de estas presuntas amenazas, el programa televisivo ha hecho público un vídeo en el que aparecería dicho jefe policial con "un arma en la mano y actitud amenazante": "No te lo digo más. Ayer me quedó en que se iba a ir a las 5 de la tarde y no se ha ido. Venga preparando las cosas que os vais. Por mis huevos que te saco de ahí, por mis huevos que sales", aparece transcrito en la página web de 'Espejo Público.

Los ocupas habrían relatado al programa de Antena 3 que el día previo a la grabación de este vídeo, el denunciado fue a la casa ocupada y quitando el candado de la reja con un disparo, logrando así acceder al interior de la vivienda.

Esta es la conversación que aparece en el vídeo, tal y como ha sido transcrita por 'Espejo Público':

Policía: Una explosión. Se ha asustado verdad.

Okupa: Hombre, esa explosión de golpe ahí por la noche.

Policía: Venga. Cogiendo todo lo que tengas aquí y saliendo.

Okupa: Llama al abogado cari, llama al abogado.

Policía: Venga, ponte ahí. Ponle el móvil encima. Venga. En el coche. Usted, también. Póngase ahí.