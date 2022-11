Cuevas supera todas las expectativas con la celebración de la Feria de San Diego

La Feria de San Diego 2022 ha concluido con un balance que no podía ser más positivo. Unas fiestas que retornaban con toda su plenitud tras dos años sin poder disfrutarla sin restricciones y que superaron todas las expectativas.

Lleno total en los conciertos en la Nave Polivalente, llenas todos los días de Feria de Mediodía las mesas de las Hermandades con familias, amigos, compañeros, disfrutando de los platos típicos: pelotas, boladillos, ajo colorao, y tantos y tantos platos en buena compañía. Disfrute de jóvenes y no tan jóvenes con conciertos en directo en la Carpa Municipal y de niños y niñas en las actividades infantiles, la ludoteca, karaoke…

Las fiestas comenzaron con un emotivo pregón que este año el Ayuntamiento decidió que fuera colectivo, y Sor María Jesús y Rita Navarro, representando a la Residencia de Mayores Santa Luisa de Marillac y sus trabajadores, recordaron cómo eran las fiestas en los años 70 y el arraigo de una celebración que, con sus cambios y mejoras, no deja de tener la esencia de unión, fraternidad y devoción de hace décadas.

La Gala de Misses y Místers puso sobre la pasarela de una Nave Polivalente convertida en gran escenario de belleza y simpatía, a los niños, niñas y chicas que decidieron ser protagonistas de la noche, disfrutando de la magia de un evento que disfrutan antes, durante y después de la Gala.

Si el concierto de la novedosa Pre Feria con el artista reconocido a nivel mundial RVFV congregó a más de 2.500 personas, dando una idea de las ganas y el buen ambiente de la feria cuevana, los conciertos sucesivos, de ‘Los Ilegales’ y ‘Los Rebujitos’ no se quedaron atrás y atrajeron a miles de cuevanos y visitantes que no dejaron de bailar y cantar. La música no cesó en la Carpa Municipal donde se sucedieron hasta 13 grupos de música que amenizaron las comidas y las sobremesas, las tardes y las noches de la Feria de San Diego.

A ellos se sumaron para las juveniles madrugadas varios DJ’s que siguieron con la fiesta hasta que los cuerpos aguantaron.

El domingo 13 de noviembre, Día del Patrón, San Diego de Alcalá, la misa y procesión con la Banda de Música, autoridades, pregoneras, y vecinos y vecinas dispuestas a mostrar la fe y devoción al patrón cuevano.

La novedad del recorrido con carros de caballos con Misses y Misters y caballistas luciendo elegantes equinos dejó unas imágenes de gran dinamismo y belleza para el día más importante de las fiestas.

El alcalde de Cuevas del Almanzora, Antonio Fernández, y la concejala de Festejos, Isabel María Haro, han realizado un balance altamente positivo del desarrollo de los festejos que han transcurrido en un ambiente inmejorable, de unión, diversión y encuentro.

“Hemos tenido unas fiestas muy bonitas, llenas de gente y buen ambiente, buena comida, y grandes momentos. Las novedades han sido muy bien acogidas, los eventos y actuaciones muy aplaudidas. Tenemos que agradecer la pasión y el cariño con el que las hermandades nos ofrecen cada año su trabajo incansable para que degustemos los mejores platos típicos de Cuevas, así como la entrega y la amabilidad y profesionalidad con la que los cuerpos de seguridad, Guardia Civil, Policía Local, Bomberos, Protección Civil, personal de Obras y Servicios, se vuelcan para que tengamos los mejores días de Feria. Como no, el esfuerzo incansable de la Comisión de Festejos y la concejalía que han preparado unas fiestas que han respondido a un esperado y deseado retorno y que han pensado en todos los gustos, edades y preferencias”, ha explicado el alcalde de Cuevas, Antonio Fernández.