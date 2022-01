El Ayuntamiento de Dalías dice que la demanda del Gobierno por el cuartel de la Guardia Civil "no llegará a ninguna parte"

La polémica en torno al cuartel de la Guardia Civil de Dalías no cesa. Si hace unos días el PP informaba de que la Abogacía del Estado había interpuesto una demanda por la vía contencioso-administrativa contra el Ayuntamiento al entender que se ha producido una falta de actividad en las obras para la reparación de desperfectos en el cuartel de la Guardia Civil, hoy el alcalde, el socialista Francisco Giménez ha confirmado esos extremos al explicar que tuvo lugar el pasado 10 de junio pero ha lamentado que no se presentase esa demanda contra "a la empresa que ha ocasionado los daños, a sabiendas de que se está efectuando la obra del muro de forma subsidiaria, para agilizar su apertura y sin esperar a que se acabasen los trabajos y recibieran el certificado de fin de obra que fue en agosto, por lo que esa demanda probablemente no llegará a ninguna parte”.

“Mienten descaradamente a la hora de elaborar la información, puesto que en ningún punto en este escrito dice que el Gobierno de Sánchez vaya en contra del Ayuntamiento de Dalías ni que haya existido inactividad por parte de esta institución, dado que hemos puesto todos los mecanismos que tenemos para solucionar el problema a la mayor brevedad y con el menor coste para nuestros vecinos”, añade.

“Recordamos que las actuaciones deberían haberse hecho contra la empresa propietaria del terreno y/o promotora de la obra, que es quien ocasionó los daños al cuartel, no obstante, desde el ayuntamiento decidimos realizar los trabajos para solucionar el problema en el menor tiempo posible, responsabilidad y montante económico que después reclamaremos a la empresa o que tendrá que asumir, sin ninguna duda, la empresa que en el futuro quiera adquirir esos terrenos”, apostilla Francisco Giménez.

El regidor también explica que "solo se ha actuado en parte del muro y tenemos que aclarar que esa es la parte sobre la que lo pidió la Dirección General de la Guardia Civil, pues el resto ya estaba hecho desde hace años, correspondiente a la zona de las viviendas de los agentes que no han sufrido ninguna alteración, de hecho, siguen viviendo ahí sin ningún riesgo, según el criterio de la Comandancia, que decidió que los agentes podían seguir ahí. No obstante, ante la falta de informes técnicos y de información, también decidimos actuar en esa zona, reforzándola”.

El escrito al que hacen referencia desde el PP, “recoge claramente que el 26 de agosto se recibió certificación facultativa del final de obra y en el mismo escrito, último párrafo, dice que aún no se tiene constancia de la fecha de fin de obra. Lo que quiere decir que el mismo escrito se contradice, la finalización de las obras está informada desde agosto y desde entonces no recibimos respuesta alguna, tras solicitar información del estado del Cuartel”, concluye.

Las obras se centraron en reparar los desperfectos ocasionados en el muro perimetral por los propietarios del solar contiguo, embargado en la actualidad. El Ayuntamiento decidió asumir su coste para desbloquear la situación y facilitar la reapertura de las oficinas.

Una vez más, “Francisco Lirola, en nombre de su partido, pretende hacer política donde debería haber predisposición de colaboración para solucionar un problema en beneficio de todos nuestros vecinos, en lugar de faltar a la verdad”, lamenta el regidor.

Reunión con el subdelegado del Gobierno

Por todo ello, “ayer mantuvimos un encuentro con el subdelegado del Gobierno, Manuel de la Fuente Arias, el segundo que se produce en un mes, y vamos a solicitar un informe técnico definitivo de los daños en el Cuartel, para dilucidar exactamente qué es lo que necesitan para su apertura después de levantar el muro de contención que asegura las instalaciones. Asimismo, el subdelegado se reunirá en los próximos días con la directora general de la Guardia Civil para estudiar las posibles mejoras en el Cuartel, porque nunca se nos ha especificado cuáles son los desperfectos con exactitud, no existe informe, y abrirlo lo antes posible, ese es el objetivo común y por lo que no dejaremos de trabajar hasta conseguirlo”, concluye.

Estas deficiencias, que se originaron en 2008, deberían haber sido subsanadas por la empresa responsable de la construcción del talud contiguo al acuartelamiento o subsidiariamente por el Ayuntamiento en el año 2011, cuando aún era alcalde Jerónimo Robles, según el primer escrito, en diciembre del año señalado, de la Abogacía del Estado de Almería. “Entonces no se hizo nada y tampoco en la siguiente legislatura, cuando el PP apoyaba las decisiones del Gobierno de Jerónimo que estaba en minoría”.

Este equipo de Gobierno, “no solo ha finalizado el proyecto de ejecución de las obras, sino que lo ha ampliado para solucionar el problema con todas las garantías”, concluye.

Cerrado desde 2019

Desde el Ayuntamiento se recuerda que en noviembre de 2019 el servicio de oficina del cuartel cerró sus puertas y el servicio que prestaba se hace desde Berja o El Ejido. No obstante, las deficiencias en el inmueble no han afectado a los agentes, que residen en el edificio. El número de efectivos no se ha reducido ni las labores de vigilancia en la localidad y en la comarca tampoco.