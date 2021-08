Dalías ya tiene cartel de fiestas para honrar al Cristo de la Luz

El Ayuntamiento de Dalías ha presentado esta tarde el cartel que encabezará la programación de las Fiestas en Honor al Santísimo Cristo de la Luz de Dalías 2021 y que es obra del fotógrafo Serafín Moral, "quienes todos hemos visto, año tras año, portar su cámara en cada uno de los momentos de nuestras fiestas y quien ha querido explicar los detalles del momento de esta captura que se ha convertido en el cartel anunciador del año 2021", explican en un comunicado de prensa.

Moral, que ha asistido a la presentación junto a varios concejales del equipo de gobierno daliense, ha mostrado su agradecimiento a quienes "hayan elegido una foto que hice en el 2019 como cartel anunciador de las fiestas. Es para mí un honor, orgullo y una gran satisfacción el poder contribuir a las fiestas con la foto del cartel. Para mí estas fiestas son en primer lugar las fiestas de mi pueblo, son mis fiestas, y por otro lado las más importantes de Almería y una de las más importantes de Andalucía. A mí me llama mucho la atención en septiembre, por ejemplo, cuando veo la procesión de la Virgen de las Angustias de Granada, donde todos se engalanan con sus trajes, chaquetas, pajaritas y no cabe duda de que tiene una gran solemnidad. Sin embargo, aquí nuestros costaleros son gente del pueblo que va sudoroso llevando al Cristo de la Luz, pero la fuerza que transmiten y la pasión… se crea una explosión de sentimientos que nos encoge a todos el corazón cuando sale el cristo de la iglesia. Para mí es indescriptible, son momentos únicos y es por eso por lo que es para mí una gran satisfacción el participar en esta presentación de las fiestas".

El fotógrafo también ha explicado durante la presentación la razón por la que eligió esta instantánea: "Yo hago muchísimas fotos, estoy todos los días de las fiestas haciendo fotografías y especialmente durante la procesión, no me gusta escoger las fotos, pero una vez que las repasé es cierto que esta me llamó especialmente la atención y fue precisamente por una cuestión; ese reflejo que aparece en la foto detrás de la explosión del cohete. Es en el recorrido en el que se tiran los cohetes de Lucas, uno de los pequeños grandes momentos de la procesión del Santo Cristo de la Luz; tiene los grandes momentos de la entrada y la salida, pero también está llena de pequeños grandes momentos como este, con el Perfume, un canto en el camino, una mano que trata de alcanzar la cruz de Santo...".

El profesional ha detallado respecto a la imagen elegida que "físicamente aparece un haz de luz en la carcasa que desde el punto de vista óptico podría considerarse un error del objetivo, pero a pesar de ser del objetivo yo creo que todos podemos verla como símbolo de la luz de Cristo que ilumina a todos los dalienses y a todos los devotos del Santo Cristo de la Luz y por eso precisamente me llamó desde el principio tanto la atención. Está hecha con un gran angular y en un lugar en el que es muy difícil capturar todo el ambiente que rodea al Cristo por la estrechez de la zona. Solo deseo que la imagen os guste y que sea un buen cartel para nuestras fiestas y espero que vivamos unas grandes fiestas y que el año que viene podamos a verlo procesionar por las calles de nuestro pueblo”.

Desde el Ayuntamiento destacan que es una imagen que "ha contado con una gran repercusión y difusión a través de las redes sociales en los últimos dos años y con la que muchos vecinos se sentirán familiarizados fácilmente".