Denuncian falta de "eficacia" del PP por tener solo el 30% de los Planes Provinciales ejecutados

El Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Almería mostró ayer su preocupación ante la "falta de planificación y de eficacia en la gestión" del equipo de Gobierno del PP que es "incapaz" de hacer llegar a los municipios la inversión prevista a través de los diferentes planes provinciales aprobados por la corporación. Es el caso, como ha expuesto el diputado del PSOE, Francisco García, del Plan de Equipamiento de Espacios Escénicos del que "no se ha realizado ninguna actuación aún" o de los Planes Provinciales para municipios del que "tan sólo se ha ejecutado alrededor de un 30%" cuando, ha remarcado, "a estas fechas, y teniendo en cuenta que el gobierno del PP expira en mayo de 2019, tendría que haberse invertido ya el 70%" del presupuesto previsto.

Otro ejemplo, a su juicio, es la "incapacidad de este partido para desarrollar en su totalidad el plan de Fomento al Empleo Agrario", ha destacado García. "De más de 200 actuaciones que se tenían que haber llevado a cabo, tan sólo se han aprobado 31, lo que demuestra que el PP tampoco está trabajando bien en este plan del que depende el trabajo de muchas familias de la provincia", ha subrayado.

El diputado ha censurado al equipo de Gobierno del PP que mantenga "paralizados" otros siete planes de actuación para municipios cuya convocatoria se aprobó en mayo. Se trata, ha enumerado, del Plan de asistencia económica para caminos municipales, el de espacios productivos en el ámbito de la industria del mármol, el de cementerios municipales, el de parques infantiles, el de espacios escénicos, el del ciclo integral del agua y el de instalaciones deportivas.

La respuesta por parte del equipo de gobierno no se ha hecho esperar y el vicepresidente tercero, Óscar Liria, a través de un comunicado de prensa ha mostrado su "preocupación" por la "facilidad con la que los diputados socialistas mienten a la opinión pública". "Me parece sorprenderte que lancen datos falsos ante la transparencia del equipo de gobierno, hecho del que ellos no pueden presumir".

El vicepresidente ha asegurado que la tramitación de los Planes Provinciales y de Inversión están cumpliendo todos los plazos que conllevan los procedimientos administrativos, plazos que además el PSOE aprobó a favor en un Pleno: "El Área hace un excelente trabajo en la tramitación de los expedientes que no sólo cumplen los plazos sino que va más rápido de lo establecido y aprobado por todos en plenario".

Respecto a la relación con los municipios, Liria le recuerda a García que "no existe la más mínima preocupación por el grado de ejecución de los Planes Provinciales, ya que estamos en permanente contacto con los municipios para ayudarles y asesorarles sobre los trámites que han de seguir para que las obras se ejecuten en sus pueblos con total normalidad".