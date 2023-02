Diputación aprueba más cine, cultura y deporte en los 103 municipios

El Pleno de la Diputación de Almería ha aprobado esta mañana su hoja de ruta para seguir acercando las actividades deportivas y culturales a los 103 municipios de la provincia. Además de dar el visto bueno a los Planes Provinciales que rigen las Áreas de Cultura y Cine y de Deporte, los diputados han ratificado un nuevo paquete de inversiones para igualar oportunidades y fijar la población en Turre, Partaloa, Olula de Castro y Chercos.

Por primera vez en la historia, la sesión plenaria de esta mañana se ha celebrado en formato híbrido, presencial y telemático, permitiendo así la participación de dos de las diputadas que se encuentran en la actualidad de baja médica y por maternidad.

Plan Provincial de Cultura y Cine

El Pleno ha aprobado el Plan Provincial de Cultura y Cine que pretende recoger, promover y difundir la cultura en los 103 municipios de la provincia de Almería y que este año hace especial hincapié en el Bicentenario de la creación de la provincia y de la Diputación.

La diputada de Cultura y Cine, Almudena Morales, ha puesto en valor el valioso trabajo que se realiza para conseguir que todos los municipios tengan acceso a la Cultura y el Cine: “Esta Diputación debe sentirse orgullosa: Realiza un trabajo y una programación magnífica, atendiendo siempre la idiosincrasia de cada municipio, teniendo en cuenta sus tradiciones y sobre todo las peticiones de los ayuntamientos y de los que son los que mejor conocen sus pueblos. Y es que, gracias al trabajo de la Diputación, los municipios más pequeños pueden tener una amplia programación cultural y de un gran nivel”.

Del mismo modo, Morales ha explicado que la Diputación va mucho más allá de una mera concesión de subvenciones, como ocurre en otras provincias: “Aquí programamos, asesoramos y ayudamos a que los municipios saquen sus eventos más importantes y relevantes: Con el esfuerzo y a veces la dificultad que conlleva programar, contraprogramar y coordinar y adaptar las fechas para cada ayuntamiento. Sin la Diputación, muchos eventos de grandísimo nivel y prestigio ya reconocidos a nivel provincial incluso regional y estatal, no serían realidad”,

En este sentido, el Plan Provincial de Cultura recoge una línea concreta para ayudar a las Bandas Municipales de Música de la provincia a través del programa de la ‘Banda Sonora de tu pueblo’, que aún está en pleno diseño y desarrollo gracias a la participación a FEDERBAND y los ayuntamientos. Al estar incluido previamente todo lo solicitado por el Grupo Socialista, el pleno ha aprobado su enmienda.

Plan Provincial de Deporte

El Plan Provincial de Deporte 2023, que ha sido aprobado con la abstención del PSOE, destaca por mantener la línea de crecimiento con un incremento presupuestario en torno a los 200.000 euros. Este documento estratégico sigue concibiendo el deporte como vehículo para potenciar la salud y los valores entre los almerienses y potencia el binomio turismo y deporte incrementando la inversión en eventos, circuitos provinciales y juegos deportivos entre otros. Además, este Plan tiene como eje rector la colaboración con municipios y las distintas entidades del ecosistema deportivo provincial (clubes, federaciones, asociaciones, empresas del sector…)

Entre los programas y proyectos destacan las diferentes líneas de Almería Activa (Urbac, Eventos), la gran apuesta por el deporte base (Almería Juega Limpio); así como las líneas de ayuda a los ayuntamientos y el Plan para mejorar el Pabellón Moisés Ruiz.

El portavoz del equipo de Gobierno, Fernando Giménez, ha felicitado al diputado de Deporte y a todo el equipo técnico del Área de Deporte: “Este Plan cumple con el objetivo que se marcó el equipo de Gobierno de planificar el trabajo de todas las áreas mediante la concertación y participación con los municipios. Así lo demuestra la elaboración de los Planes Locales de Instalaciones y Equipamientos a 97 municipios menores de 20.000 habitantes, que es fundamental para el devenir de su desarrollo deportivo”.

En este sentido, Giménez ha asegurado que el único municipio que ha pedido cubrir sus pistas polideportivas ha sido Padules y contará con una dotación económica para lograrlo. Motivo por el que “es incomprensible” la “opaca” enmienda presentada por el Grupo Socialista a 24 horas del pleno “intentando suplantar la autonomía local” del resto de municipios.

Más inversiones para la provincia de Almería

Durante el pleno de esta mañana se ha aprobado la primera relación de actuaciones de 2023 de Planes Provinciales que continuarán mejorando y modernizando infraestructuras y servicios públicos en los 103 municipios y la entidad local menor de Fuente Victoria.

En concreto, se ha dado luz verde a 1.303.500 € que, sumados a los ya tramitados, son más de 150 actuaciones por valor de 50.859.474,99 € que tienen como objetivo incrementar y optimizar los servicios que los ayuntamientos prestan a la ciudadanía en toda la provincia a través de los Planes Provinciales 2020-23.

Estas nuevas inversiones aprobadas van a posibilitar la ejecución de proyectos de Urbanizaciones en Turre, así como mejorar calles y caminos municipales de Partaloa y, además, construir un parque infantil en Olula de Castro y una Nave en el Polígono Industrial de Chercos.

Mociones

Por otro lado, el pleno ha desestimado la moción del PSOE para la creación de un Consejo Provincial de Patrimonio y una línea de ayudas al poner en duda el “inequívoco” compromiso de la Diputación con el patrimonio histórico y al trascender su contenido de las propias competencias de la Institución.

Giménez ha recordado que el compromiso con el Patrimonio se demuestra con hechos, como lo hace la Diputación, y no con mociones. “Cuando gobernaban en la Junta no sólo no defendían el patrimonio, sino que lo destruían con ejemplos como el taladrazo en los milenarios muros de la Alcazaba, el uso de acero - corten en las Murallas de Jairán o la entrega de un Hospital Provincial en completa ruina. Nosotros hemos comprado el Cortijo del Fraile y hemos recuperado el antiguo Hospital Provincial”.

Del mismo modo, el equipo de Gobierno ha desmontado una moción en la que el PSOE acusaba a Galasa de cortar el agua a personas vulnerables, cuando previamente se notificó a los ayuntamientos para que avisaran de si los afectados eran o no personas vulnerables.

Asimismo, Giménez ha asegurado que el PSOE confunde a los almerienses intentando culpar a los Servicios Sociales, que han trabajado de forma diligente, de un problema completamente ajeno a ellos y le ha retado demostrar qué hacen ellos en la Mancomunidad del Bajo Andarax, donde Juan Manuel Ruiz del Real, es presidente: “Usted no ha hecho nada para evitar cortes de agua. No se comunicó con los ayuntamientos cuando le informaron de personas vulnerables no atendiendo a los ayuntamientos de aquella comarca y les cortó el agua”.

Por último, el presidente ha lamentado que el PSOE continúe en su negativa de formar parte de los órganos de decisión de Galasa y les ha tendido la mano para tener representación en el Consejo de Administración: “Es una contradicción exijan aquí algo que no son capaces de hacer desde el Consejo, porque rehusaron formar parte de él. Les tiendo la mano para restar un diputado del Partido Popular y que ustedes puedan incorporarse”.

Galasa

El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Almería, Juan Manuel Ruiz del Real, ha lamentado que el PP que lidera Javier Aureliano García, se muestre indulgente ante la situación que están experimentando familias vulnerables del Levante Almeriense a quienes la empresa pública Galasa –cuyo accionista mayoritaria es la Diputación- les está cortando el suministro dejando a las familias sin recursos sin este bien de primera necesidad. Así lo ha expuesto el portavoz del PSOE, Juan Manuel Ruiz del Real, quien ha defendido que la institución supramunicipal tome cartas en el asunto y resuelva esta injusta situación.

Sin embargo, pese a la argumentación del Grupo Socialista, que ha defendido esta mañana en el pleno a las familias sin recursos elevando una moción para evitar que les corten el agua para su debate, el PP se ha opuesto y ha evitado que esta iniciativa social salga adelante haciendo uso de su mayoría absoluta. Ruiz del Real ha aplaudido la labor que realizan los trabajadores y trabajadoras de los Servicios Sociales Comunitarios, quienes realizan el informe de las familias vulnerables, pero considera que están “desbordados” debido a la ingente labor que realizan y ha pedido al PP que incremente los recursos humanos, extremo que también ha sido rechazado por parte del Grupo Popular que gobierna en la Diputación Provincial.

Así, el portavoz socialista ha defendido la puesta en marcha de un plan especial de contratación de personal en los Servicios Sociales Domunitarios que permita mejorar la capacidad de atención social en la provincia y evitar, con ello, que haya familias a las que se les corten los suministros básicos por el retraso en los informes de vulnerabilidad. Además, también ha reclamado a la Diputación que mejore los protocolos de comunicación entre la empresa pública, los ayuntamientos y los servicios sociales para que, en caso de dudas sobre la vulnerabilidad de las familias, se paralice cualquier corte de suministros hasta que se haya emitido el correspondiente informe. El PP, con su voto en contra, ha impedido que se lleve a cabo ninguna de las iniciativas que promueve el Grupo Socialista para reconducir esta “injusta” situación que viven las familias con menos recursos de Levante y a quienes el PP está negando el agua en la actualidad. El portavoz socialista ha insistido en que esos cortes se están produciendo y “quien diga lo contrario, miente”.