La Diputación arranca hoy su nuevo mandato

El patio de luces de la Diputación de Almería ya está engalanado como la ocasión lo merece para el acto de constitución del nuevo mandato, que regirá hasta las elecciones de 2027. El mapa municipal se tiñó de azul el pasado 28 de mayo, lo que provocará que la institución provincial quede en manos de una amplia mayoría absoluta del Partido Popular.

Javier Aureliano García, que ayer posó con Cuca Gamarra y Gabriel Amat en el mitin electoral en Roquetas de Mar, será reelegido presidente de la Diputación para los próximos cuatro años, contando con el voto favorable de los dieciséis diputados adscritos a su partidos, dos más que en la legislatura que concluyó el pasado viernes. Es la traducción de unos resultados arrolladores la pasada primavera, cuando los populares lograron 515 concejales en los 103 municipios de la provincia, un centenar más que en los comicios de 2019.

El grupo popular contará estos próximos cuatro años con dos diputados más que en el anterior mandato. El partido se los "roba" al PSOE, que pierde la misma cantidad de representación provincial tras los resultados del 28 de mayo. Los socialistas pasarán a tener diez representantes, contando nuevamente con Juan Manuel Ruiz como portavoz.

Vox gana un representante más, ascendiendo su número hasta tres. No repetirá Isidro Ferrio, que puso la nota amarga en la despedida del pleno la pasada semana, donde denunció haberse quedado solo pese a la compañía del otro representante, Juan Francisco Rojas, portavoz de la formación de ultraderecha en el Ayuntamiento de Almería.

"Yo no he tenido grupo, yo he estado solo, trabajando en la soledad", expresó en su último día en el plenario. "Es mentira, no existía ese grupo, y lo quiero poner de relieve para que tomen nota y no vuelva a ocurrir", recalcó. Para concluir su etapa de tres años, tras incorporarse en 2020 desde el Ayuntamiento de Adra, Ferrió llamó "bullying" a lo sufrido en la casa de los 103 municipios almerienses.

El nuevo plenario estará compuesto solo por tres grupos, PP, PSOE y Vox, que se repartirán los diferentes asientos. Desaparece Ciudadanos, que estuvo representado durante el último mandato por Rafael Burgos. Los malos resultados electorales el pasado 28 de mayo provocaron que el partido naranja se quedara sin participación en la institución provincial. La formación se quedó fuera de importantes corporaciones como las de Roquetas de Mar o la capital.