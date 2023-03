Diputación no se olvida de la capital: más luminarias para mejorar la seguridad en La Cañada

El Pleno de la Diputación de Almería ha aprobado esta mañana una modificación del Presupuesto General 2023 que hará posible la incorporación de 3,5 millones de euros para mejoras y obras en los municipios, así como el impulso a proyectos culturales y sociales propuestos por ayuntamientos, asociaciones y Ong’s.

En concreto, esta incorporación al presupuesto va a materializar parte del proyecto de iluminación de Caminos Rurales de La Cañada que va a desarrollar el Ayuntamiento de Almería, junto a la Diputación, para mejorar la seguridad de los cortijos de esta zona. En concreto, se ha previsto un partida de 300.000 euros para la financiación de las actuaciones en Los Ferris donde está previsto instalar 132 luminarias a lo largo de 3.600 metros de camino rural y en el Paraje Trafaliñas con 69 puntos de luz sobre unos 1.700 metros de caminos rurales.

Además, con estos 3,5 millones se realizarán diferentes asistencias económicas para otras infraestructuras en diferentes municipios de la provincia; para proyectos sociales como la adaptación de la sede de la Asociación Atención al Autismo Almería y culturales como la digitalización de la obra de Manuel Falces, el Museo de la historia ecológica de Alcudia o el plan de ‘Formación y Actuaciones de Bandas de Música’ impulsado por la FEDERBAND, entre otras.

El portavoz del equipo de Gobierno, Fernando Giménez, ha destacado la importancia de este dinero que va a revertir en la provincia y ha recordado que el Grupo Socialista no ha hecho propuesta alguna: “Es injusto que siempre nieguen subvenciones a Almería por ser capital. Hoy hemos incorporado 300.000 euros para paliar la delincuencia y vandalismo que su propio partido pidió en el pleno municipal y ustedes no sólo lo cuestionan sino que además no votan a favor”.

Más inversiones para infraestructuras municipales

Durante el pleno de esta mañana se ha aprobado por unanimidad la tercera relación de actuaciones de 2023 de Planes Provinciales que continuarán mejorando y modernizando infraestructuras y servicios públicos en los 103 municipios y la entidad local menor de Fuente Victoria.

En concreto, se ha dado luz verde a nuevas inversiones que, sumadas a los ya tramitados, son más de 160 actuaciones por valor de 51.517.474 euros € que tienen como objetivo incrementar y optimizar los servicios que los ayuntamientos prestan a la ciudadanía en toda la provincia a través de los Planes Provinciales 2020-23. Además, la Diputación ya a aprobado los cuatro millones de euros que se han trasladado del anterior Plan Cuatrienial.

Estas nuevas inversiones aprobadas van a posibilitar la ejecución de proyectos de Alumbrado Público en Oria y Renovación de Calles en Santa Cruz de Marchena.

Depuración en 12 pueblos del Medio Andarax

Los diputados han aprobado la delegación de en la Institución Provincial, por parte de los municipios de Alboloduy, Alhabia, Alhama de Almería, Alicún, Alsodux, Bentarique, Huécija, Íllar, Instinción, Rágol, Santa Cruz de Marchena y Terque del Servicio de Depuración de Aguas Urbanas, así como el convenio que garantizará el saneamiento.

El convenio aprobado, que se firmará el próximo lunes con la Junta y los 12 ayuntamientos, hará posible la construcción del colector de Saneamiento del Medio Andarax y la remodelación de la EDAR de Alhama de Almería.

El acuerdo, con una vigencia de 8 años, cuenta con una inversión de 9,3 millones de euros a cargo de la Junta de Andalucía y beneficiará a 7.719 habitantes de estos 12 municipios. Diputación se encargará de la puesta en marcha y posterior mantenimiento de las instalaciones.

Obras del PFEA en cuarteles

Durante el Pleno de esta mañana, también se ha aprobado la renovación del convenio con el Ministerio de Interior que autoriza a la Diputación a acometer obras de reforma en los cuarteles estatales de la Guardia Civil. La duración de este convenio es de cuatro años y cada año se actua en cinco cuarteles de la provincia de Almería.

Mociones

Esta mañana se ha aprobado una declaración institucional, a iniciativa de CS, firmada por los portavoces de los grupos políticos para la inclusión en el POTPA la movilidad sostenible dentro de la Comarca del Poniente y desu conexión ferroviaria con la ciudad de Almería.

La Corporación ha rechazado la moción en la que se piden medidas urgentes en el Levante Almeriense contra las pérdidas de agua desalada vital para nuestra economía al no querer incluir una enmienda el PSOE reclamando al Gobierno de España el restablecimiento del caudal del trasvase Tajo-Segura.

El Grupo Socialista en la Diputación Provincial ha lamentado que el Grupo Popular haya optado por negarle al Levante almeriense una mejora integral en la red de abastecimiento de agua potable que gestiona la empresa pública Galasa en lugar de sumarse a la moción del PSOE por la que se pedía al Gobierno andaluz que interviniera para evitar más fugas que están suponiendo pérdidas anuales de 7,5 hectómetros cúbicos y de 3 millones de euros. Todo esto teniendo en cuenta que el Ejecutivo de Moreno Bonilla acomete obras similares en otras zonas de la provincia, como la capital, El Ejido y Roquetas de Mar olvidando, hasta el momento, al Levante, a su población y a sus regantes que claman por más agua que, con la actual red de Galasa, se desperdicia.

“En este pleno se ha constatado que el PP de Javier Aureliano García prefiere no pedir a su partido ni a Moreno Bonilla aunque eso perjudique a los pueblos del Levante, a su gente y a los regantes”, le ha afeado el portavoz socialista quien ha acusado al equipo de Gobierno del PP de “mirar hacia otro lado” y de “no gestionar” desde hace muchos años una “mejora en la red de Galasa”, empresa de la que es accionista mayoritaria la Diputación.

“Al final van a obligar a los ayuntamientos a acometer la inversión al contrario de lo que está ocurriendo en otras zonas de la provincia” ha comparado Ruiz del Real en el sentido en el que ya existen ayudas autonómicas para mejorar la red en otras comarcas almerienses, por lo que la intervención en el Levante sería posible de haberse aprobado en el pleno la iniciativa socialista que pretendía “ayudar, también, a los pueblos del Levante” aunque el PP no lo haya visto así.

Asimismo, la mejora de la red de Galasa que propone el PSOE supondría aliviar la situación económica de la empresa que, como han denunciado los socialistas en multitud de ocasiones, “se encuentra en quiebra técnica y altamente endeudada” debido a la gestión del PP en la Diputación. El portavoz socialista ha recordado que en 2022, en lugar de abordar una solución global, se acordó “pedirle dinero a los ayuntamientos” para sufragar las obras. A Carboneras y Huércal-Overa pidieron 5,8 millones de euros a cada uno; a Turre, 2,3 millones, y a Mojácar, 6,5 millones de euros cuando, ha dicho Ruiz del Real, las pérdidas de agua de Galasa que se perpetúan desde 2014 suman ya un coste de 30 millones de euros “que bien hubieran venido a los vecinos y vecinas del Levante” en lugar de dejarlos perder como, ha incidido, está haciendo el PP pese a las constantes advertencias del PSOE en la Diputación Provincial.

Del mismo modo, se ha aprobado por unanimidad la propuesta del PSOE de reclamar la declaración de Obligación se Servicio Público de las conexiones aéreas con Madrid y Barcelona. La Obligación de Servicio Público del vuelo a Madrid se ha debatido, con esta, hasta tres veces por el Pleno sin que se haya tomado ninguna medida aún por el Gobierno de España.

Nuevas conexiones aéreas

El también responsable del Área de Turismo ha puesto en valor el trabajo que se ha desarrollado junto al Ayuntamiento de Almería por recuperar el turismo con nuevas conexiones aéreas tanto nacionales como internacionales.

En este sentido, ha detallado las nuevas comunicaciones aéreas con París Orly los martes y sábado y Düsseldorf (una frecuencia semanal a partir de mayo) y el aumento de frecuencias con Luxemburgo (pasando de dos a tres semanales).

Giménez ha puesto en valor la consolidación de rutas como Rotterdam (Países Bajos) y Leeds (Reino Unido) y el mantenimiento de dos freciencias semanales con Praga.

El portavoz del equipo de Gobierno ha recordado que Almería mantiene sus conexiones aéreas con Bilbao, Madrid, Melilla, Palma y Sevilla.

En este último punto, ha destacado que gracias a las negociaciones que mantienen de forma conjunta Ayuntamiento, Diputación e Iberia hay un compromiso, con los vuelos ya a la venta, de aumentar a tres frecuencias en la temporada de verano la conexión aérea de Madrid de lunes a viernes.