Diputación coge forma poco a poco a la espera de conocer el ‘entuerto’ de Urrácal

La nueva Corporación de la Diputación Provincial va cogiendo forma. Ayer el presidente en funciones de la institución, Javier Aureliano García (PP), recogió el acta que le acredita como diputado provincial apenas unos días después de que confirmarse que repetirá al frente de la institución con mayoría absoluta. García ha recogido el acta junto a los otros siete diputados que el PP consiguió por el partido judicial de Almería en las pasadas elecciones. Así, le han acompañado Fernando Giménez Giménez (Senés), Matilde Díaz Díaz (Rágol), Manuel Guzmán de la Roza (Almería), Eugenio Gonzálvez García (Gádor), Álvaro Izquierdo Álvarez (Enix), Antonio Jesús Rodríguez Segura (Níjar) y María del Carmen Navarro Cruz (Turrillas).

De esta forma, García está formando poco a poco un equipo con el que pretende “seguir aportando y mejorando cada uno de los 103 municipios de la provincia, y que desarrollará una gestión que tendrá entre sus pilares fundamentales la lucha contra la despoblación en los pueblos de interior”.

A los diputados conocidos este viernes y que integrarán el nuevo equipo que el PP tendrá en la Diputación Provincial hay que sumar el nombre de los tres diputados que el pasado miércoles recogieron sus actas en el Partido Judicial de Berja, Ángel Escobar (El Ejido), Carmen Belén López (Adra) y María Luisa Cruz (Berja).

En los próximos días se elegirán los diputados del partido judicial de Vera y tras la resolución del contencioso electoral en Urrácal que debe decidir si el voto por correo para el PPera nulo o no (y que dará la alcaldía a la popular Amalia Mateo o se lanzará la moneda para ver si es ella o la socialista Maribel Serrano la que toma la vara de mando) se procederá al nombramiento de los diputados del partido judicial de Huércal-Overa.

También han recogido su acta como diputados los concejales socialistas Carmen María Aguilar Carreño (Almería), Marcelino López Valverde (Vícar), Anabel Mateos Sánchez (Roquetas de Mar), Antonio Gutiérrez Romero (Padules), Yolanda Lozano Salinas (Níjar) y Juan Manuel Ruiz del Real (Viator). Pero no lo han hecho en persona si no un responsable del partido al no ser necesaria su presencia física y de ahí que en esta información no aparezca ninguna foto de alguno de ellos.

El coordinador provincial de Vox y número dos de la candidatura en la capital, Juan Francisco Rojas, ha recogido su acta de diputado, sin que aún se haya resuelto que va a pasar con el escaño por el partido judicial de Berja con el que se hizo el portavoz en El Ejido, Juan José Bonilla, en contra de las directrices del partido, lo que ha llevado a la apertura de un expediente de expulsión contra él.

Por Ciudadanos (Cs), será diputado provincial el concejal en el Ayuntamiento de Almería, Rafael Burgos. Como suplentes, la formación naranja ha designado a Lourdes García Garzón (Roquetas de Mar) Almudena Serrano Felices (Huércal de Almería) y a José Miguel Torrecillas Martínez (Lucainena de las Torres). Burgos se estrena como diputado provincial, pero sería su segundo mandato como concejal en el Ayuntamiento de la capital.

Hay que recordar que el PSOE ya presentó su lista de diputados provinciales y a los que ayer tomaron el acta, se unen Juan Antonio Lorenzo (Serón) del Partido Judicial de Huércal-Overa, María Teresa Piqueras (Adra) del Partido Judicial de Berja y María González (Los Gallardos) y Maribel Alarcón (Cuevas del Almanzora) del Partido Judicial de Vera.