Emilia Mateo (PP): “Me enteré de que era alcaldesa por un guasap de un vecino”

No se habla de otra cosa en Urrácal. Emilia Mateo es la nueva alcaldesa de esta pequeña localidad del Valle del Almanzora. Casi dos semanas ha tenido que esperar para saber el fallo de la Junta Electoral Central que desestimaba el recurso presentado por el PSOE por un voto por correo que se consideró nulo y que la Junta Electoral de Zona en Huércal-Overa y después la Central han dado por bueno. Y se lo contó un vecino. “Me enteré de que era alcaldesa por un guasap de un vecino”, afirma a Diario de Almería.

La nueva regidora, que lleva casi dos décadas en política en el pueblo, decidió en 2017 renunciar a su acta de concejal en el PSOE y “con la ayuda de amigos y el Partido Popular me presenté para ser alcaldesa y ahora estoy que no me lo creo. Tenía esperanza de que nos dieran ese voto pero la duda siempre la tienes”, afirma.

Durante casi las dos semanas que ha tardado la Junta Electoral de dirimir si era o no válido ese voto por correo que le daba la victoria y rompía el empate a 143 votos, Mateo ha recibido el apoyo de su partido y de sus vecinos en todo momento. “Me siento muy respaldado y los resultados electorales así lo demuestran. Yo apenas tengo familia en el pueblo, solo somos 8 y pese a todo ahí está la respuesta del pueblo”, espeta.

Confiesa haberlo pasado mal cuando decidió presentarse por el PP tras abandonar el PSOE pero ya es pasado. “He recibido muchas críticas pero cada uno es libre de hacer lo que quiera siempre siendo respetuoso”.

En cualquier caso, Mateo señala que hasta que no tenga la vara de mando este próximo sábado en sus manos no se lo va a creer porque es consciente de que el PSOE, con Maribel Serrano al frente, ha interpuesto un contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía al considerar que el voto es nulo al no venir con su correspondiente sobre por lo que su mandato queda un poco en el aire. “A nosotros nos han asegurado que mientras que se resuelva yo tengo el mandato pero no sabemos cuánto tardarán. Algunos han llegado a asegurarme que puede durar toda la legislatura y otros que solo 48 horas. Ya se verá”, apunta.

El sábado, de momento, se convertirá en regidora del PP tras 18 años de concejal en el PSOE.