Extinguido en tiempo récord el incendio en el paraje Los Marteses de Serón

La progresiva subida de las temperaturas a medida que se acerca el verano es un caldo de cultivo idóneo para que se produzcan incendios forestales. Esa puede ser una de las causas que han provocado que pasadas las diez de la mañana se originase uno en en el paraje de Los Marteses, en el municipio de Serón pero que ha sido extinguido en tiempo récord.

Tal y como han informado el Plan Infoca, el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, sobre las 11 de la mañana ya trabajaban nueve bomberos forestales, un agente de medioambiente y una autobomba para frenar las llamas. Algo que daba sus frutos ya que adelantaban que el incendio ya estaba controlado "tras la rápida intervención de los compañeros que ahora trabajan en su remate y liquidación" una hora después.

La buena climatología ha acompañado, al no haber fuertes rachas de viento, a controlar este incendio del que, por el momento, se desconocen las causas y la superficie afectadas aunque no será una cifra muy alta debido a que el incendio no ha tenido mucho recorrido y ha sido extinguido en poco más de tres horas. Concretamente a las 13:30 horas como ha informado el Plan Infoca a través de su perfil en la red social Twitter.