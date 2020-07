Fernández Gálvez: "No es lógico que se cierre un hospital, y menos en un momento de pandemia"

Esta mañana ha tenido lugar la concentración contra el cierre del Hospital de Cruz Roja, ubicado en Carretera de Ronda. La movilización ha sido organizada por la Junta de Personal de Torrecárdenas, a los que acompañaban varios sindicatos y la asociación vecinal ‘Amigos de Regiones’. Todos ellos manifestaban su disconformidad contra la decisión de la Consejería de Salud y Familias al grito de “este hospital no se va a cerrar”.

Joaquín Fernández Gálvez, presidente de la Junta de Personal, ha aseverado que “no es lógico que se cierre un hospital, y menos en un momento de pandemia”. De hecho, él mismo ha asegurado que sus intenciones son convocar más concentraciones y hablar con la delegada del Gobierno de Andalucía. También ha afirmado que no han obtenido ninguna explicación por parte de Cruz Roja, después de que no se lleve a cabo la renovación del acuerdo de explotación del centro sanitario, que lleva 25 años en vigor, entre la organización y la Junta de Andalucía.

Sin embargo, el cierre del centro de salud no solo supondrá la suspensión de 70 camas y no afectará únicamente a los ciudadanos, ya que más cien trabajadores tendrán que ser reubicados, y eso no ocurrirá hasta septiembre u octubre; ha declarado Fernández Gálvez. El presidente de la Junta de Personal ha calificado de inadmisible la decisión del gobierno de Andalucía, pues asegura que debido a la covid-19 no es el mejor momento para cerrar un hospital, ya que las camas son más necesarias que nunca. Y que en lugar de eso, se deberían mejorar las instalaciones y aumentar los recursos humanos y materiales del centro de salud.

Desde la Junta de Personal exigen al presidente del gobierno autonómico una apuesta por la sanidad pública. Mientras tanto, el PSOE e IU rechazan la decisión, tomada por el Gobierno andaluz, de cerrar el Hospital de la Cruz Roja. La parlamentaria socialista, Noemí Cruz, ha afirmado que Almería “no se puede permitir” el cierre del hospital, y no entienden la nueva decisión cuando “el PP estuvo reclamando la rehabilitación de este centro de salud hasta poco antes de alcanzar la presidencia de la Junta de Andalucía”. Fernández Gálvez ha aclarado que "con la Sanidad Pública no se juega", y que el cierre del hospital va a suponer una pérdida de la calidad asistencial sanitaria en la provincia.