Fiñana cancela todos sus festejos hasta febrero del año que viene

El alcalde de Fiñana, Rafa Montes, ha anunciado mediante un bando oficial la suspensión de todas las fiestas programadas hasta finales de enero de 2021, que incluye la Feria de Octubre (octubre de 2020), la Recreación histórica de los Reyes Católicos (diciembre de 2020), la Cabalgata de los Reyes Magos (5 de enero de 2021) y las fiestas patronales de San Sebastián y San Antón (enero de 2021).

“Ha sido tanto el miedo que he visto reflejado en nuestros vecinos con los casos de Covid que se detectaron en el pueblo, que no puedo permitir que se ponga en riesgo por una fiesta la salud de todos, aunque sea algo tan especial y tan nuestro como las fiestas patronales, aunque nos duela en el alma no poder mascar ese olor a pólvora que las hacen tan nuestras, pero había que tomar la decisión de contratar ya con pirotecnia y seguridad o suspender, y no ha quedado otra salida”, afirma el alcalde.

Montes ha contado con el apoyo de los portavoces de PP y Ciudadanos pese a la mayoría absoluta del PSOE. “Ha creído conveniente que sea una decisión consensuada, unánime, porque es momento de dejar a un lado las mayorías y las ideologías, para centrarnos en eso que hace posible nuestra labor de gestión y representación, que es el bienestar de los vecinos. Y agradezco enormemente la posición de ambos, porque nos ha constado muchísimo revertir la situación de contagios que se dieron hace pocas semanas. Ahora podemos decir que estamos con cero casos y que aquellos que fueron positivos ya han sido dados de alta, por lo que es momento de asegurar y no bajar la guardia”, comenta el primer edil.