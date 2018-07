Fondón se volverá a erigir como capital nacional del flamenco el próximo 9 de agosto

El municipio de Fondón volverá a erigirse el próximo 9 de agosto como capital nacional del arte flamenco. La Diputación de Almería ha albergado esta mañana la puesta de largo de la XXVIII edición del Festival de Flamenco de Fondón con un elenco artístico de auténtico lujo que ha acompañado al diputado de Cultura, Antonio J. Rodríguez, el alcalde, Francisco Álvarez, y el promotor del evento, José Antonio López Alemán, y su estrecho colaborador Rafael Morales, presidente de ‘El Taranto’. Se trata de cuatro de los artistas que componen el cartel: José Mercé, ‘Tomatito’, Ana Alonso y Sonia Miranda.

Esta cita suma a su tradicional noche flamenca, una jornada nocturna deidicada a ‘El Cante y el vino’ que tendrá lugar en la Bodega Cepa Bosquet. Se trata de una conferencia ilustrada que moderará Rafael Morales y que contará Calixto Sánchez al cante y Eduardo Rebollar al toque. Los que impartirán esta charla serán Virgina Bosquet y José Antonio López Aleman que se centrará en las letras que abordan el vino.

Antonio J. Rodríguez ha destacado que la Diputación apuesta decididamente por la cultura en general y por el flamenco en particular: “Este evento se ha convertido en un referente nacional e internacional del Flamenco. Cada año nos sorprenden con el cartel y con el embrujo que llena las calles de Fondón. El cartel es un aval de la calidad artística de este Festival”.

Asimismo, ha destacado que es todo un acierto unir el cante a uno de los productos que es generador de riqueza y empleo en la comarca el vino: “Es una muestra de lo que es Almería y de la calidad de los productos que ofrece la provincia de Almería”.

Por su parte, el alcalde ha agradecido que Fondón con sus 1.000 habitantes pueda tener un “festival que es un referente a nivel nacional”. “Es algo importante para todo el pueblo. Gracias a todas las personas y a la Diputación Provincial de Almería que colaboran cada año para hacer que Fondón sea un referente a nivel internacional. Se trata de un cartel que puede estar en Madrid o en Barcelona y que se vive en las calles de nuestro pueblo. Gracias también a la persona que más sufre cada año, su organizador, José Antonio López Alemán, y a la Peña el Taranto que colabora con el evento, así como a los voluntarios del pueblo. Este Festival está dedicado únicamente a los artistas. Que cualquiera de los artistas que vienen a Fondón hablen de nuestro pueblo y de Almería es un orgullo”.

López Alemán ha destacado que el éxito del Festival radica en la generosidad de los artistas que cada año vienen a Fondón y especialmente, ha incidido, en las figuras de José Mercé y ‘Tomatito’. Asimismo, ha agradecido a Ana y Sonia su presencia en el Festival y en esta rueda de prensa.

López Alemán ha desgranado el programa de la noche del 9 de agisti que se celebra en la Plaza dedicada a Tomatito: Al baile estarán Ana Alono, al cante Sonia Miranda y al Toque Antonio Luis López. José del Tomate y su grupo, Pedro Granaino, Antonio de Patrocinio continúan un cartel coronado por Mercé y ‘Tomatito’. El presentador de la velada flamenca será este año Carlos Jover.

Por su parte, Rafael Morales ha desvelado la estrecha vinculación de la Peña ‘El Taranto’ con “el mejor festival que se celebra en la provincia de Almería” y que ha exportado el nombre de Fondón hasta muchos países del mundo. Un extremo que ha sido reforzado por el propio Mercé, que ha puntualizado que en Nueva York le reconocieron por haber disfrutado de su arte en Fondón.

‘Tomatito’ ha asegurado que es un placer formar parte del elenco que cada año llena de arte las calles de Fondón. “Fuera de Almería no hay concierto en el que alguien no me diga que me ha visto actuando en el Festival de Flamenco de Fondón. Es curioso que me digan siempre eso y no que me han visto en otros escenarios como el Teatro Real. Es el festival más cariñoso de todos los que se realizan”.

Por otro lado, Mercé ha agradecido a López Alemán que cuente con él. “Me siento un almeriense más y estoy muy feliz de poder ir a Fondón un año más. Lo más importante no es el cariño que nos demuestran, los vinos o el paisaje, sino a su gente que nos arropa”.

Ana Alonso ha recordado que estuvo en el Festival hace años y “vuelvo con mucho respeto por el cartel y estoy deseando que llegue el día 9”. Por su parte, Sonia Miranda ha asegurado que cuando actuó en Fondón “fue inolvidable” y “este año es otro regalo para mí” por el hecho de participar con un elenco único.

Los objetivos de este Festival son:

Recuperación y mantenimiento de actuaciones propias del municipio que han despertado y despiertan el interés de los ciudadanos.

Ofertar al público un programa de actividades acorde a las necesidades culturales y festivas del público en general.

Favorecer que el Festival de Flamenco siga el camino de convertirse en importante punto de encuentro provincial de ciudadanos amantes de eventos festivos y de calidad.