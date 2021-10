Francisco Torrecillas Sánchez: "“La feria 2021 es distinta, pero está organizada con la misma ilusión”

-En primer lugar, ¿cómo se encuentra de salud?

– Estoy bien. Me incorporé a mis funciones en la alcaldía el 1 de septiembre. El periodo de rehabilitación ha sido largo y me llevó hasta agosto cuando comencé a caminar de nuevo, después de haber estado 55 días entubado y en la UCI. Nunca dejaré de darles las gracias por la preocupación y el cariño que me han mostrado y dispensado los albojenses durante mi enfermedad.

– ¿Cómo va ser esta feria?

– Va ser algo distinta, pero como siempre organizada con mucho ímpetu e ilusión para que los vecinos y quienes nos visiten disfruten de estos días de fiesta y convivencia, Son fechas para compartir tradiciones vivencias, recuerdo y, sobre todo momentos de entretenimiento y disfrute con las actividades y actos que se han preparado.

– ¿Cómo ha afectado la situación sanitaria a la confección del programa de fiestas?

– Las casetas es lo único que hemos eliminado. El resto del programa mantiene sus actos más significativos como son la feria ganadera, que se celebrará el lunes, o las exposiciones de pájaro de perdiz, que cumple su XXXIV edición. y de pájaros.

– ¿Alguna novedad?

– El martes 2, desde las 20:00 horas, cerramos el programa con un espectáculo ecuestre de más de dos horas de duración y la exhibición de más de 40 caballos con ejercicios de doma y doma clásica. Además, el martes, está previsto un acto de homenaje a las víctimas por la pandemia del COVID-19 en el Santuario del Saliente a las 12:00 del mediodía.

– El programa se cierra con esta exhibición, pero continúa el día 6 con una nueva edición del Rock Albox Fest.

– Este año cumple su 36 edición, lo que nos habla de un certamen muy consolidado y referente. El cabeza de cartel de esta edición es Parabellum y habrá otros cuatro grupos más, el provincial es ‘Negocio’ que resultó ganador del concurso de maquetas y los tres restantes son ‘Manolo Cabezabolo’, ‘Xuorum’ y ‘Manifa’.

– ¿ Se puede decir que la feria de Albox es algo atípica con respecto a las demás?

– Las de Todos los Santos de Albox no son unas fiestas de carácter religioso como lo son en una inmensa mayoría. Su origen se lo debe a la feria ganadera que convirtió a nuestro municipio en todo un referente. Y lo más tradicional de los festejos es la feria ganadera. Pero con todo nuestra feria es la más grande del Valle del Almanzora en cuanto a programación y de asistencia de público. Además es la última y vienen vecinos de los municipios limítrofes y del Levante Almeríense, así como de municipios murcianos.

– ¿ Qué otras citas son destacables en la programación?

– El domingo está prevista la XVIII Concentración Motera con salida desde el Centro de Agua y Salud, recorrido por las calles del municipio y subida al Santuario para la ofrenda floral a la Virgen del Saliente y la concentración e vehículos clásicos con el mismo itinerario, desde las 09:30 horas en ambos casos.

– ¿Y en el apartado musical?

– Hoy tenemos el concierto de India Martínez, Mañana viernes estará con nosotros Tamara Jerez con su tributo a Rocío Jurado y el martes está programado el musical Infantil ‘ La Familia Divertida’, evento subvencionado por Diputación, en la caseta del recinto ferial desde las 18.00 horas. Las atracciones de feria tendrán un previo reducido al ser el Día del Niño y entre las 19:00 y 21:00 horas, el recinto feria permanecerá sin música e iluminación fija.

– A nivel institucional, ¿hacia dónde camina el municipio?

– Queremos que Albox sea ejemplo de sostenibilidad y estamos llevando a cabo políticas municipales para acercar a nuestro pueblo al desarrollo sostenible, satisfaciendo las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las nuevas generaciones, garantizado el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Así, se a llevar a cabo la sustitución de los vehículos municipales por otros eléctricos, se van a cambiar 2.500 bombillas de alumbrado público por lámparas led y se van a incrementar las farolas solares. También se va a iniciar la compra de nuevo espacio verdes,, se construirán nuevo parque y también tenemos previsto un programa de plantación de más de 1.500 árboles, entre otras actuaciones.