Francisco Torrecillas: “No podemos tomar muchas medidas porque tenemos una deuda de 26 millones”

El alcalde de Albox, Francisco Torrecillas, vive estos días de confinamiento con serenidad y responsabilidad. Se alterna en la gestión diaria con José Campoy, su mano derecha en el equipo de Gobierno, y sigue explotando las redes sociales para comunicarse con sus paisanos.

–¿Cómo está viviendo en el plano personal y profesional esta crisis sanitaria?

–Está siendo duro estar confinados en casa como el resto de mis vecinos y yo con aún con más razón porque tengo cierta edad ya y he estado delicado este pasado invierno ya que sufrí dos bronquitis y me aconsejaron los médicos que tomase muchas precauciones porque era candidato a sufrir el coronavirus. Por eso tengo mucha cautela pero no dejo de asistir y de ir al ayuntamiento. Me estoy turnando con el primer Teniente Alcalde, José Campoy, él va tres días en semana y yo dos. Pero sobre todo son cosas muy puntuales. Estamos intentando trabajar desde casa como los trabajadores del ayuntamiento, en un 90%. Gracias a las nuevas tecnologías puedo llevarlo lo mejor posible.

–¿Qué medidas está aplicando el Ayuntamiento de Albox para frenar la expansión del coronavirus?

–Tenemos dos camiones que de manera diaria se encargan de desinfectar las calles de Albox. Fue lo primero que hicimos nada más conocer la expansión del coronavirus. Además, activamos rápidamente el traslado de personal a sus casas. Por otro lado, Protección Civil está todos los días en la calle aconsejando a los vecinos para que respeten el confinamiento y dándoles consejos que nos vienen desde el Gobierno y la Junta de Andalucía. También llevamos varias semanas buscando y comprando mascarillas y supone todo un reto porque no hay en ningún lugar.

–¿Cómo valora el civismo de sus vecinos en esta situación de confinamiento a causa de la crisis sanitaria?

–Se están comportando muy bien. Se están quedando en casa y no está habiendo muchas sanciones. La Guardia Civil y la Policía Local no me han trasladado ningún problema significativo. Eso me hace sentirme muy orgulloso y yo les animo a que sigan haciendo lo que están haciendo.

–Usted parte con ventaja sobre otros muchos alcaldes porque usa a diario las redes sociales desde hace tiempo para estar en contacto con sus vecinos e informarles de todas las gestiones que realiza.

– (Risas) Desde que llegué a la Alcaldía he usado siempre las redes sociales. No me considero un experto pero sí bastante espabilado a la hora de usarlas gracias a que en mi etapa en el instituto (fue director del IES Martín García Ramos de Albox) comencé a utilizarlas con mis alumnos como medio de comunicación. Y esa experiencia luego la he trasladado a mi labor como regidor. Desde el primer día he tenido siempre comunicación con mis paisanos a través de las redes sociales y muchos esperan todos los días a ver qué publico. Quieren saber qué les digo y tienen mucha curiosidad. He ido evolucionando en las redes y ya he llegado a presentarles las cuentas mensuales del ayuntamiento para que sepan de manera transparente qué hacemos con el dinero público. También subo vídeos con consejos para animar a mis vecinos que sean fuertes durante este confinamiento. Sobre todo les transmito mucho ánimo y que queda un día menos para salir. Pienso que las redes sociales son muy útiles y si no llega a ser por las redes, mucha gente no llevaría tan bien el confinamiento. Entretienen mucho.

–¿Qué medidas han tomado para ayudar a las familias y comercios?

–Nosotros ya aprobamos de primeras una medida muy importante como fue preocuparnos por los vendedores ambulantes. Cerramos el mercado antes de que cerraran todos los comercios, porque pensamos con buena lógica que las aglomeraciones no eran buenas y eso provocó que muchos profesionales se quedaran sin trabajo. Por eso, decidimos habilitar para los vendedores de fruta y verdura que cuentan con género perecedero unos locales en la antigua plaza de abastos. Ahora están vendiendo allí sus productos.

A los representantes del textil y de frutas y verduras les comunicamos que durante este periodo no se les va a cobrar ninguna tasa ni tampoco el próximo semestre. Hasta enero de 2021 no van a pagar tasas. Con los demás comerciantes estamos a la espera de ver qué va a pasar para conocer sus necesidades y poder aplicarles medidas concretas conociendo su opinión cuando se reúnan. No queremos tomar medidas que a lo mejor no repercuten en su beneficio.

Desgraciadamente no podemos tomar muchas medidas porque la deuda del ayuntamiento es atroz. Para que se haga una idea este año tenemos que pagarle al Estado cerca de un millón de euros del déficit que nos dejaron las alcaldías de PP y PSOE. Tenemos una deuda de 26 millones de euros y no podemos hacer grandes cosas. Ya me gustaría a mí tener un ayuntamiento saneado y poder anunciarle a los comerciantes que este año el IBI no se lo vamos a cobrar. Pero no podemos. Ahora mismo es inviable.

–¿Que mensaje le gustaría transmitir a sus vecinos?

–Que estén tranquilos y no se alarmen de forma excesiva. En Almería no está repercutiendo el coronavirus y está afectando a poca gente afortunadamente. Que sigan escrupulosamente las medidas que les estamos anunciando por las redes sociales y que aguanten un poco más en casa porque en un par de semanas podremos salir de manera escalonada cuando se normalice la situación. Lo vamos a conseguir y entonces ya será momento de pedir responsabilidades por lo que está sucediendo en este país.