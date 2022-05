'Fuente Victoria se cata' vuelve a fusionar vinos, cervezas y productos de Sabores Almería

La Entidad Local Autónoma de Fuente Victoria no cesa en su empeño de seguir creciendo para darle esquinazo a la despoblación. Y para ello, el Ayuntamiento sigue proponiendo medidas innovadoras para que esta pequeña localidad de la Alpujarra se haga cada día más grande. ‘Fuente Victoria se cata’, es una experiencia gastronómica que forma parte de ese plan y que surgió hace un año como revulsivo contra el impacto de la pandemia sobre el turismo y el ocio. Esta idea, nació de la alianza entre el Ayuntamiento y el Café Bar Vistalegre. Lo que comenzó como una idea, un año después, se ha convertido en el evento gastronómico de referencia en la Comarca. Tanto es así que este año, 'Fuente Victoria se cata' se ha unido al Festival Murmura y entrará por la puerta grande de Diputación formando parte de la familia de Sabores Almería.

Este año se podrá disfrutar de tres catas organizadas por el Café Bar Vistalegre con el apoyo del Ayuntamiento que van a fusionar cerveza artesanal de la zona y vino de sus bodegas con productos de Sabores Almería. “Se trata de una experiencia gastronómica única en la comarca y que desde el Ayuntamiento queremos apoyar, potenciar y hacer evolucionar hacia algo más grande. Hace un año tuvimos una idea y la pusimos en marcha. Hoy, “Fuente Victoria se cata” es una realidad consolidada, un éxito que convierte a Fuente Victoria en parada obligada para los amantes de la gastronomía, el enoturismo y la fusión de sabores. Esa es la idea y esa es la oferta que Fuente Victoria lanza al público almeriense”, explica su regidor, José Manuel Montero.

“La mente de Antonio, el gerente del Café Bar Victalegre tiene mucha culpa de todo esto. Su cocina es arte y quien venga al “Fuente Victoria se cata” lo comprobará. Le quiero reconocer su valentía y su capacidad de reciclarse y evolucionar en estos años tan complicados que nos ha tocado vivir. Tiene todo nuestro apoyo. Solo por este camino, uniendo fuerzas empresas y Ayuntamiento, tendremos todos el futuro asegurado”, explica Montero.

"El nombre de ‘Fuente Victoria se cata’ me vino al instante. Antonio me puso sobre la mesa la idea y le dije que adelante. No me lo pensé. Le pedí que cerrara los acuerdos con el resto de negocios y yo desde el Ayuntamiento me encargaría de la promoción, darle forma a la idea y de lo que necesitase la organización. Así nació este proyecto que hoy no solo forma parte de un festival nacional como el Murmura sino también será apadrinado por Diputación de Almería dentro de Sabores Almería. Lograr esto, en solo un año, dice mucho de todo el trabajo y el cariño que hay detrás de este evento. Apostar por algo es esto", añade el alcalde.

La primera de las tres citas gastronómicas tendrá lugar mañana 21 de mayo a las 14:00 horas en la Plaza Maestro Barco de Fuente Victoria. Estará amenizada por el grupo de funck-jazz “Los 300”, Primera de las catas que será una cata especial dentro del Festival Murmura que pondrá sobre la mesa lo más granado de los sabores de Almería. Habrá cerveza Nevada, vinos de Bodega Fuente Victoria y Bodega Cepa Bosquet así como corte de dos jamones de la empresa Jamones Fondón en directo. Una jornada para el deleite del paladar que dará el pistoletazo de salida a “Fuente Victoria se cata” 2022. En el mes de junio, los sábados 11 y 25, tendrán lugar las otras dos catas programadas.