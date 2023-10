Gádor respira ya con olor a feria

Pocas ferias tienen el honor de empezar en un día tan especial como lo es el 12 de octubre, festivo, día de la Hispanidad. El calendario ha querido que unas fiestas tan especiales como son las de Gádor den su puntapié inicial en una fecha marcada en rojo en todos los calendarios, sabedora de su vital importancia a nivel histórico.

En muchas casas ya se puede vislumbrar la escena que anticipa al inicio de toda la feria. Acompañando este periódico con la llegada de la mañana, se contemplan las luces encendidas y los preparativos contrarreloj para una fiesta que lleva soñándose durante 365 días y que se hará muy corta, eso seguro. A las doce de la mañana, en medio del caluroso mediodía, repicarán las campanas de la iglesia para contarle a los vecinos que no se hayan enterado aún sobre el inicio de cuatro días de especiales festividades. A esa misma hora, en honor a la Patrona de la Hispanidad y de la Guardia Civil Ntra. Sra. del Pilar, dará inicio la Santa Misa, que irá acompañada por la procesión por las calles del municipio, en uno de los momentos de mayor devoción a lo largo de todo el programa de fiestas.

Dos horas después, cuando el calor vaya entrando en su hora máxima y el hambre vaya apareciendo en todos los vecinos, se inaugurará la Feria del Mediodía, que tendrá en su primera jornada como acompañante un divertido y delicioso concurso de tortillas, que contará con la colaboración de las Asociaciones de la Villa de Gádor y para la que ya se deben haber tramitado las pertinentes inscripciones en la sede de la Casa Consistorial. Acompañará a la gastronomía el ritmo musical de ‘Noches de Candela’.

Cuando se vaya acercando el ocaso del día, llegará el momento verdaderamente cumbre de las fiestas. A partir de las ocho y media de la tarde están convocados todos los vecinos para ver cómo se ilumina el real de la feria, que estará abierto ya desde las siete de la tarde, dentro de la iniciativa inclusiva en el programa de fiestas, que permitirá disfrutar a los vecinos con Asperger y Autismo, en un recinto que estará con luces fijas y sin ruido. Esta iniciativa durará hasta las nueve de la noche, 120 minutos en los que se defenderá la inclusión para que todos puedan disfrutar por igual de la feria.

A partir de las nueve y media de la noche, se procederá a la lectura del pregón con el que se abrirán las fiestas, a cargo del presidente del Grupo SAVERES, Antonio Fernández, que hará un homenaje a la profesión de quién escribe estas líneas. “Tal y como dijo Gabriel García Márquez, la vida no es lo que uno vivió sino lo que uno recuerda”, arranca el discurso, emotivo, que tiene preparado para esta noche. Será el preámbulo de un texto que debe servir para animar a los vecinos a sentirse parte de las fiestas, mostrarse implicados por la magia que viene durante cuatro días. Porque como defiende Fernández, “las fiestas del pueblo han sido siempre un lugar de encuentro en el que afloran los recuerdos y sentimientos”, según reivindica en el inicio de una nueva feria. Unas fiestas que son especiales para él y que muestran su vida con el transcurso de los años, haciendo un retrato de cómo pasan los momentos con el paso de las ferias. “Fue éste el pueblo que me vio nacer, hace ya muchos años, justo en la casa existente al final de esta Plaza y, precisamente, durante la feria y fiestas que se celebraban, por aquellos tiempos, en el mes de Noviembre como final de la faena de recogida de la naranja. Mi madre decía que por ello me gustaban, y aún me gustan tanto las fiestas”, defiende un Fernández orgulloso que se sube al escenario para dar inicio a la fiesta.

Para disfrutar de la buena música, el Ayuntamiento ha preparado un sábado con un ritmo mágico que pondrá el grupo OBK, con una actuación que dará inicio en la Plaza de la Constitución a partir de las doce y media de la noche. Si, como dice una de sus canciones, 'el cielo no puede esperar', los vecinos tampoco a que llegue ya el momento.

Una noche antes, habrá música con ritmo sueco para volver a la felicidad que dio ABBA a tantas generaciones durante décadas, con una música que se sigue escuchando hoy en día y que ha traspasado a los más jóvenes de la casa. El lugar será el mismo, la Plaza de la Constitución, con un recital muy esperado que también será gratuito.