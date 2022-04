Garrucha desborda con su V Ruta de la Tapa: 35.000 platos servidos

Los vecinos del levante almeriense y los garrucheros en particular han combatido el mal tiempo de la pasada semana a base de tapas, validando 3493 cartillas con la valoración de 10 consumiciones selladas en diferentes establecimientos, lo que supone sólo en servicios certificados casi 35.000 platos. A esta cantidad hay que sumar las más de 17.000 cartillas entregadas a clientes pero que no fueron completadas y que, por tanto, no han entrado en concurso. “Aún con las condiciones climatológicas que hemos tenido, lo que es indudable es que la ruta de la tapa ha sido un éxito tanto por el enorme consumo que se ha registrado, como por la calidad de cada uno de los 45 platos que han participado en esta edición”, afirma la alcaldesa de Garrucha, María López Cervantes.

El Mesón del Puerto de Garrucha con su Milhoja de foie con carpaccio de ternera y crujiente de jamón ha revalidado victoria en la Ruta de la Tapa de Garrucha 2021 celebrada entre el 25 de marzo y el 3 de abril. El Cenachero y su Briochetuna se queda a la puertas con un segundo puesto, aunque seguido en tercera posición y a muy pocos votos por el Lagarto a baja temperatura, crujiente de jamón y patatas chips con crema de boniato de la cafetería El Califa. En la modalidad de platos dulces una Duna compuesta de milhojas cremosa de turrón sobre polvo de Spéculoos y nueces caramelizadas, acompañado con helado de mantecado y vasito de chocolate caliente ha arrasado literalmente en su categoría. Junto a estos elegidos por el público, el jurado profesional que por primera vez otorga un premio paralelo a la mejor tapa desde una perspectiva distinta a la del gran público, ha erigido como ganador a La Trampa de Mesón del Puerto, una espectacular propuesta de huevas de erizo con emulsión de mejillones, sobre lecho marino.

En la Ruta de la Tapa de Garrucha no sólo ganan las mejores tapas, sino que uno de casi 3500 participantes que han conseguido sellar su cartilla con 10 consumiciones en distintos establecimientos, se va de viaje a Tailandia. En esta ocasión se trata de una mujer, Elena Ruiz Quesada que ha sido la ganadora del sorteo celebrado hoy jueves en Garrucha.