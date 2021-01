La Guardia Civil investiga a dos personas por delito relativo a la protección de la flora, fauna y animales domésticos y falsificación documental

Como resultado de una nueva actuación realizada recientemente por agentes de la comandancia de la Guardia Civil de Almería, se investiga a dos personas por delito relativo a la flora, fauna y animales domésticos y falsificación documental.

Los agentes inician la investigación cuando con ocasión de un incendio forestal en término municipal de Nijar (Almería), comprueban cómo el propietario de un cortijo posee diversos trofeos de caza naturalizados o disecados.

Al efectuar las comprobaciones sobre la documentación que debe amparar estos trofeos, los agentes determinan hasta en dos ocasiones que la presentada no se corresponde con las cabezas, figurando en una de ellas como cazador una persona residente en Austria.

Los agentes de la Guardia Civil de Almería, en colaboración internacional con Europol (Oficina de Enlace en Austria) nutren la investigación junto a gestiones, comparecencias y declaraciones finalizando con la investigación de dos personas por delito relativo a la flora, fauna y animales domésticos y falsificación documental, esclareciendo el comercio ilegal de trofeos de caza de la especie Cabra Montés (Cabra pyrenaica) y la falsificación de la documentación que debe acompañar en todo momento a las piezas de caza abatidas.

Durante el año 2020 la Guardia Civil realiza en la provincia de Almería más de 3000 actuaciones en el ámbito de la protección de la naturaleza, investigando medio centenar de delitos con un resultado de 57 detenidos e investigados.

Del total de actuaciones, 2000 finalizan en confección de actas por infracción administrativa, desarrollando además una activa función preventiva en el marco de la prevención de incendios forestales, colaboración con los grupos de extinción e investigación de las causas en colaboración con la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (B. I. I. F) de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Además los agentes de la Guardia Civil han realizado numerosas vigilancias, actuaciones e investigaciones relativas a vertidos de residuos en caminos y cauces públicos, maltrato animal y mantiene una actividad permanente en la defensa del medio marino en la provincia en colaboración con Equinac, asociación autorizada por el Ministerio de Transición Ecológica para atender varamientos de animales marinos en la provincia.

Especial atención merecen la vigilancia y control de los recursos hídricos, de gran valor en la provincia de Almería por su escasez, en relación con las extracciones ilegales de agua y aprovechamiento ilícito de recursos.

De igual modo se han realizado numerosas vigilancias relacionadas con urbanismo en zonas rurales y en el medio natural, especialmente en espacios protegidos.

Entre las actuaciones más relevantes del pasado año en el ámbito de protección de la naturaleza se encuentran la denominada como “Operación Reptil” en la que se intervienen más de una docena de serpientes, varias de ellas potencialmente peligrosas debido a la toxicidad de sus venenos, y otros reptiles e investiga a una persona por delito relativo a la protección de la flora y fauna, interviniéndose otras 47 serpientes en la fase final de la operación en la localidad de Adra.

En el marco de la Operación “Antitox IX”, cuyo objetivos es la lucha contra el empleo de veneno y otros medios de caza no selectivos con objeto de proteger las especies y la biodiversidad, se detiene a dos personas por delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos, tenencia ilícita de armas, y se hallan en el medio natural cebos y cadáveres de diferentes especies, interviniéndose venenos no comercializables, 29 cartuchos de amonita, detonadores, armas de fuego, 12.000 unidades de cartuchería y artes o medios de caza no selectivos, todo ello con el apoyo de los guías de perros de la comandancia de la Guardia Civil de Almería y de la Junta de Andalucía con base en Córdoba.

En la operación Fleish los agentes de la comandancia de la Guardia Civil de Almería localizan un matadero clandestino en una nave de la localidad de Berja e investigan a tres personas por delito contra la salud pública en el marco de la seguridad alimentaria.

En el mes de abril, en periodo de confinamiento total por la crisis sanitaria de COVID 19, los agentes identifican a 16 personas, procedentes de las provincias de Almería y Granada, que se disponían a celebrar una pelea de gallos en un tentadero construido con una piscina portátil de grandes dimensiones a la que habían dotado de suelo de césped artificial.

De igual modo localizan 7 gallos dispuestos para pelear, así como útiles veterinarios y de cura, medicamentos veterinarios sin prescripción cuya administración y uso es exclusivo de personal veterinario titulado.

Los agentes intervienen jeringuillas, así como analgésicos y vigorizantes de uso humano y veterinario, así como espolones artificiales cuyo fin es conseguir mayores lesiones en los animales, investigando a cuatro personas por estos hechos.