Hablan las mujeres detrás de la gestión del Ciclo Integral del Agua del Bajo Andarax

El Día Internacional de la Mujer está marcado este año, como muchas otras celebraciones, por la crisis sanitaria. En todos los ámbitos, desde la salud a la economía, pasando por la seguridad o la protección social, los impactos de la Covid-19 se agravan para las mujeres y las niñas, simplemente en virtud de su sexo. Bajo el lema “¿Quién hay detrás de la Gestión del Ciclo Integral del Agua?…Ellas también” este 8M Aqualia quiere reconocer el papel de los profesionales del agua y darles el protagonismo que merecen, destacando la labor de las mujeres. En la web www.aqualiaidgualdad.com se cargan tanto las fotografías como los mensajes de apoyo a la igualdad de género, con el etiqueta #AqualiaIgualdad. En el site también está disponible una vídeo-entrevista, que incluye la opinión de cuatro mujeres de la Mancomunidad del Bajo Andarax: Ángeles Castillo, presidenta de dicha Mancomunidad; Lourdes Ramos, alcaldesa de Gádor; Noelia Damián, alcaldesa de Benahadux; y Trinidad Góngora, alcaldesa de Santa Fe de Mondújar.

Todas ellas, mujeres detrás de la gestión del agua desde sus ámbitos de responsabilidad, han contestado a 3 preguntas acerca de la igualdad de género aportando su experiencia personal en cuanto a cómo ha afectado la COVID-19 a su vida como mujeres o si alguna vez se han sentido discriminadas por razón de sexo.

Góngora por ejemplo explica que "es un orgullo que sea mi pueblo el que suministra el agua a todos los vecinos del Bajo Andarax" y Castillo que su labor permite "resolver expedientes de usuarios que están aquejados de una situación de vulnerabilidad social".

Por su parte, Ramos y Damián coinciden en que la pandemia "no entiende ni de sexo ni de edades y que no ha afectado más a la mujer".

Castillo afirma que sí se ha sentido discriminada en su labor pero Góngora señala que no pero matiza que "sí he notado como hay una cierta diferencia de trato". Las regidoras de Benahadux y Gádor también apuntan que no se han sentido discriminadas en su ámbito. "Tengo 48 años y en ningún momento de mi vida me he sentido discriminada por ser mujer", concluye Lourdes Ramos.

Los profesionales de Aqualia trabajan cada día junto con las administraciones públicas para asegurar un servicio esencial para el bienestar de las personas. El compromiso de la compañía va mucho más allá de ser los garantes técnicos de los servicios del ciclo integral del agua. La compañía quiere ser “motor del cambio” y, en esta fecha, desea compartir con todas los profesionales del sector el reto de conseguir un “planeta 50-50” en 2030, tal y como promueve Naciones Unidas.

La meta final es acelerar el progreso hacia un mundo más igualitario, y en esa carrera el agua ostenta un papel fundamental. En la medida en que las comunidades acceden a servicios de agua limpia y saneamiento, sus habitantes se acercan al bienestar, a la salud y, por tanto, al progreso. Tal y como recuerda ACNUR, socio de Aqualia en diferentes campañas y proyectos humanitarios, “las mujeres y las niñas son las responsables de abastecer de agua a sus hogares y, por lo tanto, serán las más beneficiadas de esas mejoras sociales”.

Aqualia es una empresa pionera en el sector a la hora de aplicar los planes de igualdad. Este posicionamiento le ha hecho merecedora, entre otros, del distintivo “Igualdad en la empresa” del Ministerio de Igualdad, que se otorga solo a las empresas realmente comprometidas y que Aqualia recientemente ha renovado hasta 2023.

Formación

La formación es uno de los aspectos destacados dentro del II Plan de Igualdad que Aqualia tiene en marcha. En 2020 más de 8.000 trabajadores de la empresa se han formado en materias como la igualdad, conciliación, diversidad o prevención del acoso laboral y sexual.

Entre las iniciativas desarrolladas por la compañía en materia de igualdad de oportunidades, 28 directivas y mandos intermedios de Aqualia han participado en programas de impulso de talento femenino desde 2015, programas que durante la pandemia se han seguido desarrollando en formato online.

Además, Aqualia ostenta el sello de Empresa Familiarmente Responsable (efr). La empresa se convirtió en 2017 en el primer operador de servicios públicos de agua de ámbito nacional en conseguir este sello, que acaba de renovar recientemente para los próximos tres años.

La mujer, en riesgo de exclusión

Un año más, Aqualia ha colaborado con la Fundación Adecco en la realización de la 8ª edición del informe #EmpleoParaTodas. El documento muestra cómo en el contexto de la Covid el paro afecta especialmente a las mujeres mayores de 55 años. Según destaca el Informe, el desempleo de larga duración, -el que acumula más de 12 meses en búsqueda activa de trabajo-, afecta hoy a 1.521.000 personas en España de las cuales, un 57% es mujer. Esto supone que la crisis de la COVID-19 ha arrastrado al desempleo de larga duración a 92.800 mujeres.