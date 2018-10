Hernando: “Espero que el Gobierno de Sánchez no haga con el AVE lo mismo que hizo Zapatero con el trasvase del Ebro”

El portavoz adjunto del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, ha afirmado hoy en El Ejido que lo que está ocurriendo con los retrasos del AVE le recuerda mucho a lo que desgraciadamente pasó en la provincia en el año 2004 con la llegada al Gobierno de Zapatero, la derogación del trasvase del Ebro. En este sentido ha explicado que estamos ante una gran infraestructura sobre la que el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido, sin dar explicaciones, retrasar tres meses la licitación de los tramos, incumpliendo el cronograma que había presentado el Gobierno del Partido Popular al conjunto de los ciudadanos de Almería, y que estaba consensuado con la Mesa de las Infraestructuras.

“Las obras se tenían que haber licitado en el mes de junio y lo han hecho en el mes de octubre, sin dar explicaciones, aunque parece ser que lo que ocurre es que tienen otras prioridades, por ejemplo en Cataluña, donde nos hemos enterado que se van a hacer determinadas infraestructuras que no estaban contempladas”, ha afirmado.

El diputado popular, que ha señalado que va a estar muy vigilante para que el dinero de Almería y del tren de Alta Velocidad no acabe en otros territorios, ha señalado que con estos retrasos va a ser muy difícil que las obras comiencen como estaba previsto en el mes de diciembre o en enero del próximo año.

“Si esto no es así será por culpa del Ministro de Fomento, el señor Ábalos, y vuelvo a insistir, confío en que los retrasos no estén motivados en que los recursos del AVE van a acabar en otras comunidades para atornillar a Pedro Sánchez en la Moncloa, y sea un nuevo pago a los independentistas”, ha afirmado.

Por otra parte se ha referido al soterramiento del paso a nivel de El Puche, y ha recordado que el Gobierno del Partido Popular dejó pendiente una fecha para poner la primera piedra del inicio de las obras, el 20 de junio, fecha que también ha sido incumplida por el Gobierno de Pedro Sánchez.

“Desde aquí exigimos que se cumpla el cronograma y que las obras del soterramiento de este paso a nivel se empiecen a ejecutar ya como estaba previsto, para que de esta forma el AVE sea una realidad en la provincia en 2023”, ha manifestado.

Además, ha lamentado el “cinismo” y la “hipocresía” del PSOE de Almería, y le ha recordado al secretario general de los socialistas que si las obras del AVE van a empezar es “gracias al cronograma, a los proyectos y a las licitaciones que hizo el Gobierno del PP, porque el PSOE ha estado cuatro meses de brazos cruzados y sin dar explicaciones de la paralización de las obras”.

Para Hernando la situación es “muy grave” porque a todo esto hay que sumar el cambio en el proyecto del soterramiento en Murcia cuando las obras ya están hechas, el AVE a Granada que iba a estar en funcionamiento en septiembre no está, el AVE que iba a llegar a Murcia a principios del próximo año no va a llegar, y el AVE a Almería no sabemos si llegará en 2023.

“Espero que no le hagan a Almería lo mismo que con el agua, porque estas obras han sido anunciadas y publicadas en el Boletín Oficial Europeo, y por lo tanto un proyecto cofinanciado por la UE cuando se producen los retrasos tiene una repercusión de desprestigio para la Marca España”, ha afirmado.

Finalmente ha señalado que el problema es que España tiene un presidente “que está haciendo las Américas, que no afronta sus responsabilidades, con un gobierno que se le cae a trozos, y mientras él solo se dedica a posar para fotos”.