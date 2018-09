La Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax rindió ayer un nuevo homenaje a la policía local de la comarca con motivo de la festividad de los Santos Ángeles Custodios. Los actos del IX Día de la Policía Local celebrados en Huércal se iniciaron a mediodía con una misa en la Iglesia de Santa María que estuvo oficiada por el párroco de la localidad, Ramón Bogas, y amenizada por el coro de la Parroquia. El sacerdote realizó una interesante reflexión en el transcurso de la homilía sobre el servicio a los demás.

La explanada del Teatro Multiusos fue escenario del acto institucional, que contó con la asistencia de más de trescientas personas y distintas autoridades civiles y militares en una jornada muy calurosa. Además del presidente de la Mancomunidad, Juan Antonio Almansa, acudieron los siete alcaldes del Bajo Andarax; numerosos concejales de la comarca; el diputado nacional Juan Jiménez; las diputadas provinciales Mª Mar López, Mª Jesús Amate, Francisco Cortés y Ángeles Castillo; la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Gracia Fernández; el coronel jefe de la Unidad de Servicios de la Base Álvarez de Sotomayor, Ignacio Gabaldón; el alférez comandante del Puesto del Cuartel de la Guardia Civil en Huércal de Almería, Ángel Aguado; el sargento comandante del Puesto de la Guardia Civil de Gádor, Juan José Jiménez y Juan Padilla en representación de la Policía Nacional, entre otros.

Seis agentes portaron la Enseña Nacional bajo los sones de la marcha 'Castillo de Almansa', dando paso al solemne izado de la bandera de España y homenaje a los caídos en acto de servicio, en la que dos agentes colocaron una corona de laurel a los pies de la bandera. Acto seguido, el presidente de la Mancomunidad, Juan Antonio Almansa; el alcalde anfitrión Ismael Torres y el subinspector jefe de la Policía Local de Huércal, Diego Muñoz, pasaron revista a una veintena de agentes en formación.

El jefe de la Policía Local huercaleña, Diego Muñoz, alabó el sentimiento de compañerismo y entrega de todos los agentes de la comarca. "Nos sentimos orgullosos de recibir el aprecio de la sociedad pese a tener que actuar ante situaciones que no son agradables, son momentos de celebrar nuestro patrón en convivencia y seguir cumpliendo con nuestro deber ciudadano, anteponiendo la seguridad pública a los intereses personales". El alcalde de Huércal, Ismael Torres, agradeció la labor que realiza a diario la Policía Local de la comarca. "Me siento con ganas de homenajearos por vuestro sacrificio y entrega, estamos orgullosos de contar con una policía cercana, moderna y profesional a la que seguiremos dotando este año de más vehículos y de un nuevo cuartel para la Policía Local de Huércal". El presidente de la Mancomunidad, Juan Antonio Almansa, resaltó en su intervención que "a pesar de que la Mancomunidad no tiene competencias directas con los agentes de policía local, al depender de cada uno de los ayuntamientos, queremos contribuir a través de este acto a ensalzar la meritoria labor que realizan a diario; gracias a su esfuerzo, vocación y profesionalidad, la comarca dispone de un cuerpo de seguridad eficaz y cercano, a disposición de los vecinos y vecinas, que contribuye activamente en la sociedad para tener mayores niveles de bienestar".