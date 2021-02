El alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha solicitado al Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Almería la revisión de las restricciones iniciadas este miércoles en el municipio después de que el pasado lunes superara la tasa de contagio por COVID-19 de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días para, en los dos días siguientes, situarse por debajo de la misma.

En declaraciones remitidas a Europa Press, el alcalde ha apuntado que la localidad solo ha estado un día en el margen de medidas que supone pasar del nivel de alerta 4 grado 1 al grado 2, lo que conlleva no solo el cierre perimetral del municipio sino también el cese de la actividad económica no esencia y de la mayor parte de la hostelería.

"Entristece mucho al Ayuntamiento y al comercio, la verdad es que es un varapalo y va a afectar a sus negocios", ha indicado Fernández, quien ha apuntado que ya se había trabajado en una campaña para fomentar el comercio en los días previos a San Valentín.

Para el regidor huercalense, sería "la ruina" para el comercio permanecer 14 días cerrado al público por haber sobrepasado en una sola jornada la tasa del millar de contagios para situarse en los 1.029,2 casos por cada 100.000 habitantes mientras que, posteriormente, la tasa se ha asentado en descenso hasta los 972 casos.

Con las actuales medidas, que el Gobierno andaluz no se plantea modificar por el momento, Huércal-Overa permanecerá cerrada y con la actividad económica no esencial suspendida al menos hasta el 17 de febrero, de forma que no será hasta dos días antes de la citada fecha cuando se revise nuevamente la incidencia del COVID-19 en el municipio.

Moreno Bonilla rechaza la petición

Al respecto, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha mostrado contrario a revisar el caso de los municipios con cierre de la actividad esencial cuya tasa de contagios se sitúe por debajo de los 1.000 por cada 100.000 habitantes en un plazo inferior a los 14 días decretados por la Junta, como ha solicitado también Málaga. El presidente argumenta que "lo lógico es esperar los 14 días" y ha advertido, como trasladan los expertos, sobre "los dientes de sierra" en los casos de contagios.

Moreno Bonilla señala que el Gobierno andaluz trabaja en estos casos con "parámetros que no marcamos los políticos" y ha esgrimido en este sentido que "por encima de los 1.000 casos es tremendamente preocupante y se cierra la actividad no esencial".

Tras insistir en "escuchar a los expertos y dar la palabra a los expertos en la toma de decisiones", Moreno ha advertido sobre el hecho de que "si adelantamos etapas podemos vivir con frustración" el retroceso en la recuperación de los casos positivos tras esgrimir "los dientes de sierra" que apunta el personal de asesoramiento sanitario.